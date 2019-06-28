Son Dakika Haberleri: Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası
Son Dakika Spor Haber

Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası

13 dakika önce

Mısır'da düzenlenen Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası'nda milli sporcular, 2 altın, 6 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası, System.String[]
Mısır'da düzenlenen Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası'nda milli sporcular, 2 altın, 6 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İskenderiye kentinde gerçekleştirilen turnuvada, klas 10 kategorisi bireyselde Merve Cansu Demir ile takımlarda Merve Cansu Demir- Neslihan Kavas ikilisi altın madalya kazandı.
Kadınlar bireyselde klas 9'da Neslihan Kavas, klas 3'te Hatice Duman, klas 7'de Kübra Korkut gümüş madalyaya ulaşırken, klas 3'te Nergiz Altıntaş bronz madalyanın sahibi oldu.
Erkekler bireyselde klas 4'te Nesim Turan gümüş, klas 5'te Ali Öztürk bronz madalyaya uzandı. Klas 5 kategorisi takım müsabakalarında Nesim Turan-Ali Öztürk ikilisi, gümüş madalya kazanmayı başardı.
Kadınlarda Nergiz Altıntaş ve Hatice Duman'dan oluşan klas 3 takımı, gümüş madalya aldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:30 Kaynak: AA
Neslihan Kavas, Mısır, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: 1 Temmuz'da Fenerbahçe ile görüşeceğiz Ever Banega'nın menajeri Galatasaraylılara müjdeyi verdi! Galatasaray'ın çiçeği burnunda transferi Ryan Babel'den ilk sözler! Galatasaray, Valentine Ozornwafor ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 23:43:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]