Uluslararası Paralimpik Komitesinden olimpiyatların ertelenmesine destek - Son Dakika
Son Dakika Spor Uluslararası Paralimpik Komitesinden olimpiyatların ertelenmesine destek - Son Dakika Spor

Uluslararası Paralimpik Komitesinden olimpiyatların ertelenmesine destek

6 saat önce

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesinin doğru bir karar olduğunu belirtti.

Uluslararası Paralimpik Komitesinden olimpiyatların ertelenmesine destek, System.String[]

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), 2020 Tokyo Olimpiyatları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesinin doğru bir karar olduğunu belirtti.

IPC'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, özellikle son 10 günde vaka sayısında ciddi artışlar yaşandığı kaydedildi.

Koronavirüsün bütün dünyayı etkilediği ve bu şartlarda olimpiyatları ertelemenin tek mantıklı seçenek olduğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IPC Başkanı Andrew Parsons, "İnsan sağlığı her zaman bir numaralı önceliğimiz olmalı. Bu pandemi sırasında herhangi bir spor etkinliği düzenlemek mümkün gözükmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs, Tokyo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:36 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Almanya için korkutan koronavirüs uyarısı: Çeyrek milyon insan ölebilir
Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi Koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almakta etkili olan 5 strateji İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı
Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi         
18:56
Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu         
18:06
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Koronavirüsü yenebilecek enstrümanlara, güce, silaha sahibiz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Koronavirüsü yenebilecek enstrümanlara, güce, silaha sahibiz         
17:21
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı         
16:41
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor         
16:40
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı         
16:16
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi         
16:11
Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti         
16:09
Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek         
16:06
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı         
14:42
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı         
14:10
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi         
13:44
Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı         
12:59
Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı         
12:30
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı         
11:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 04:01:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uluslararası Paralimpik Komitesinden olimpiyatların ertelenmesine destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]