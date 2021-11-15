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Uluslararası parlamenterler grubu, Çin'in Interpol adayına karşı çıkıyor - Son Dakika

Uluslararası parlamenterler grubu, Çin'in Interpol adayına karşı çıkıyor

15.11.2021 18:35
Uluslararası parlamenterler grubu, Çin'in Interpol adayına karşı çıkıyor

Avrupa Parlamentosu ve 19 ülkenin parlamentolarından 50'den fazla milletvekili ve senatör, Çin'in, Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol) 13 üyeli Yürütme Komitesine aday gösterdiği yetkiliye itiraz etti.

Avrupa Parlamentosu ve 19 ülkenin parlamentolarından 50'den fazla milletvekili ve senatör, Çin'in, Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol) 13 üyeli Yürütme Komitesine aday gösterdiği yetkiliye itiraz etti.

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, "Çin Konusunda Parlamenterler Arası İttifak" adlı kuruluşun üyeleri, konu hakkında mensubu oldukları parlamentolara hitaben ortak mektup kaleme aldı.

Parlamenterler, mektupta, Interpol Genel Sekreterliğinin yönetim organı konumundaki komiteye Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı mensubu Hu Binçın'ın aday gösterilmesinin sakıncalı olacağını ileri sürdü.

Çin hükümetinin Interpol'ün kırmızı bülten uyarılarını, yurt dışındaki Çinli muhalifleri yargılatmak için kullandığını savunan parlamenterler, "Hu Binçın'ın Yürütme Komitesine seçilmesi, Genel Kurulun Çin hükümetinin Interpol yetkilerini kötüye kullanmasına yeşil ışık yakması anlamına gelecek, yurt dışında yaşayan binlerce Hong Konglu, Uygur, Tibetli, Tayvanlı ve Çinli muhalifi daha fazla riske sokacaktır." ifadelerine yer verdi.

Parlamenterler, 2012'den beri Türkiye'de yaşayan Uygur aktivist İdris Hasan'ın 19 Temmuz'da Fas'a seyahati sırasında hakkındaki kırmızı bülten gerekçe gösterilerek gözaltına alındığını, Çin hükümetinin Fas ile arasındaki adli anlaşma uyarınca iadesini talep ettiği anımsatıldı.

Mektupta, şüphelinin gözaltına alındığı ancak Çin makamlarının iade duruşmalarında hakkındaki terör suçlamasına ilişkin kanıt sunulmadığı için kırmızı bültenin iptal edildiği ifade edildi.

Üç yılda bir toplanan ve Interpol'ün örgütsel yönünü ve politikasını tayin eden komitenin seçimi, gelecek hafta Türkiye'de toplanacak Interpol Genel Kurulu toplantısında yapılacak.

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Parlamentosu, Milletvekili, İnterpol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası parlamenterler grubu, Çin'in Interpol adayına karşı çıkıyor - Son Dakika


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