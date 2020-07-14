Uluslararası Paten Birliği çevrim içi düzenlediği toplantıda alınan kararları açıkladı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Uluslararası Paten Birliği (ISU) tarafından çevrim içi yapılan toplantıda alınan kararları duyurdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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