Uluslararası Patent Birliği yeni döneme hazır
2 saat önce
Tam 20 yıl önce Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Uluslararası Patent Birliği (UPB), yeni Yönetim Kurulu'nu belirledi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:28
Tam 20 yıl önce Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Uluslararası Patent Birliği (UPB), yeni Yönetim Kurulu'nu belirledi. Bursa
merkezli olarak çalışmalarını yürüten UPB, Fikri Haklar konusunda bilinçlendirme çalışmalarını hızlandıracak.
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