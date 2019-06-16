Son Dakika Haberleri: Uluslararası Patent Birliği yeni döneme hazır
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Uluslararası Patent Birliği yeni döneme hazır

2 saat önce

Tam 20 yıl önce Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Uluslararası Patent Birliği (UPB), yeni Yönetim Kurulu'nu belirledi.

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Tam 20 yıl önce Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Uluslararası Patent Birliği (UPB), yeni Yönetim Kurulu'nu belirledi. Bursa merkezli olarak çalışmalarını yürüten UPB, Fikri Haklar konusunda bilinçlendirme çalışmalarını hızlandıracak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:28 
Bursa, Ekonomi
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