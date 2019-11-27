Uluslararası Pediatri Kurumu, Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan'ı ziyaret etti

Dünyada 1 milyon 200 bin çocuk hekiminin üye olduğu çocuk sağlığı kurumu olan Uluslararası Pediatri Kurumu (IPA-International Pediatric Assocation) yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı ziyaret etti.

IPA'dan yapılan açıklamaya göre, IPA yönetimi ve kıta başkanları geçtiğimiz günlerde "Mülteci ve Göçmen Çocuklar" gündemiyle, IPA yeni dönem başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ve Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu ev sahipliğinde ilk kez İstanbul'da toplandı.

Yönetim, üç gün süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı ziyaret etti. Emine Erdoğan'ın Vahdettin Köşkünde kabul ettiği IPA yönetimi, Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Emine Erdoğan'a, savaş mağduru ve göçmen çocuklar için yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

IPA yöneticileri ayrıca Emine Erdoğan'a, göçmenler ve Arakan gibi mazlum coğrafyalara yaptığı ziyaretler ve oradaki Müslüman çocukların durumlarını dünyaya duyuran kişi olarak gösterdikleri hassasiyet için de müteşekkir olduklarını iletti.

IPA'nın Amerikalı Başkanı Prof. Dr. Errol Alden, IPA direktörü Kerem Hasanoğlu ve IPA yeni dönem başkanı Prof. Enver Hasanoğlu, IPA Asya, IPA Afrika, IPA Latin Amerika Çocuk Sağlığı Başkanları ile Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun katıldığı kabulde, Emine Erdoğan kurumu kutlarken, bölgesel çalışmalar hakkında bilgi aldı ve yerli aşının önemine dikkat çekti.