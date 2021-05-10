Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'nın kazananları belli oldu - Son Dakika

Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'nın kazananları belli oldu

10.05.2021 15:05
Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'nın kazananları belli oldu, System.String[]

Bu yıl 40. yılını kutlayan Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'nın kazananları belli oldu.

Bu yıl 40. yılını kutlayan Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'nın kazananları belli oldu.

Pınar tarafından çocukların sosyal becerilerini geliştirmek ve onlara resim sanatını sevdirmek amacıyla düzenlenen yarışmaya bu yıl Türkiye'nin 7 bölgesi, Özel Eğitim ve Uygulama Okulları ile KKTC, Almanya ve Azerbaycan'daki 6 ile 14 yaş arasında ilköğretim çağındaki çocuklar arasından toplam 12 bin 578 başvuru yapıldı.

Yarışmanın eserleri, ???????Prof. Dr. Mümtaz Sağlam öncülüğünde Prof. Dr. Hayri Esmer, Prof. Dr. Hüsnü Dokak ve Doç. Devabil Kara'nın yanı sıra gazeteciler İhsan Yılmaz, Aysun Öz, Faruk Şüyün, Olkan Özyurt ve Emrah Kolukısa'nın aralarında yer aldığı jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Yarışmanın kazanan asil ve yedek eserleri, jürinin gerçekleştirdiği değerlendirmenin ardından belirlendi.

Akdeniz Bölgesi'nden Mustafa Enis Akyurt (asil), İrem Sultan Sav (yedek), Doğu Anadolu Bölgesi'nden Nurefşan Kurt (asil), Belinay Yıldırım (yedek); Ege Bölgesi'nden Asya Helen Küçük (asil), Begüm Duman (yedek), Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Cemre Korkut (asil), Yağmur Karayılan (yedek), İç Anadolu Bölgesi'nden Beren Örs (asil), Efe Topbaş (yedek), Karadeniz Bölgesi'nden Irmak Gürler (asil), Şiir Şükran Dinar (yedek); Marmara Bölgesi'nden Ece Eflanilioğlu (asil), Benan Noyan (yedek); Özel Eğitim ve Uygulama Okulları'ndan Abdülbaki Hiçyılmaz (asil), Melik Arda Tini (yedek); yurtdışı kategorisinde Azerbaycan'dan Kevser Kurban (asil), Sebire Hesenli (yedek); Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Gülçin Bolatçıoğlu (asil), Hiranur Canpolat (yedek), Almanya'dan Sena Alp (asil), Ekin Tuncer (yedek) olarak listeye girdi.

Yarışma kapsamında 11 asil kazanan, tablet ve profesyonel resim malzemelerinden oluşan çanta, 11 yedek kazanan da profesyonel resim malzemelerinden oluşan çanta ile ödüllendirildi.

Jüri değerlendirmesi sonucunda Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla bir yıllık eğitim bursu verilecek 3 öğrenci de belirlendi.

"Tam 40 yıldır çocukların hayallerine ortak oluyoruz"

Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Kurulduğumuz günden bu yana hem sağlıklı ürünlerimizle hem de gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle gelecek nesillerin sanatsal ve bedensel gelişimlerine destek olmayı hedefliyoruz. Bu hedef ile tam 40 yıldır çocuklarımızın hayallerine ortak oluyor, onlara yaratıcılıklarını ortaya koyup kendilerini geliştirebilecekleri imkanlar sunuyoruz. Geçen sene yarışma sonuçlarının analizine dayanarak yaptığımız sosyal araştırma ile ortaya çıkan sağlıklı yaşam ve çevre bilinci doğrultusunda 'Doğayı Seviyorum, Çevreme İyi Bakıyorum' olarak belirlediğimiz tema ile geçen seneye oranla 2 kattan fazla başvuru aldık. Yarışmanın dijital ortama taşınmasının da başvuruların artmasında etkili olduğuna inanıyoruz. Bu yıl Türkiye'nin tüm bölgeleri, Özel Eğitim Uygulama okulları ile birlikte Almanya, Azerbaycan ve KKTC'den aldığımız yoğun başvuru nedeniyle büyük mutluluk duyuyoruz."

Yarışmaya gösterilen ilginin artmasını değerlendiren Pınar Çocuk Resim yarışması Jüri Başkanı Prof. Dr. Mümtaz Sağlam da "Bu yıl 40'ncısını gerçekleştirdiğimiz yarışmaya 10 binin üzerinde eser dijital ortamda katılım gösterdi. Çocukların doğaya karşı olan sevgilerinin ve hassasiyetlerinin yüksek olduğunu gördük. Birbirinden güzel binlerce eseri inceledik. Çocukların evde geçirdikleri vakitlerde doğaya duydukları özlemi ifade ettiklerini ve hayal dünyalarını coşkuyla resimlediklerini gözlemledik." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan, Türkiye, Almanya, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması'nın kazananları belli oldu - Son Dakika


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