Son Dakika Haberleri: "Uluslararası piyasaların bozukluğu altın fiyatlarını etkiliyor"
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"Uluslararası piyasaların bozukluğu altın fiyatlarını etkiliyor"

10 dakika önce

"Uluslararası piyasaların bozukluğu altın fiyatlarını etkiliyor" Sarraf Ömer Çakır: "ABD'nin dünya devletlerine yaptırımları altın fiyatları ile birlikte ons'un da yükselme nedenleri arasında"KIRŞEHİR - Kırşehir'de Sarraf Ömer Çakır, "Altın sezonu kapalı geçti.

"Uluslararası piyasaların bozukluğu altın fiyatlarını etkiliyor"

Sarraf Ömer Çakır: "ABD'nin dünya devletlerine yaptırımları altın fiyatları ile birlikte ons'un da yükselme nedenleri arasında"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de Sarraf Ömer Çakır, "Altın sezonu kapalı geçti. Altın ons'unun yüksekliği halkın alış gücünün azalması sarraflar açısından sıkıntılı oldu" dedi.

Gurbetçilerin piyasaya beklenenden az etki yaptığını anlatan Çakır, "Gurbetçilerin gelişi de piyasada biraz canlanmaya neden oldu. Altın ons'unun yüksek oluşu alış-verişimizi azalttı. Uluslararası piyasaların bozukluğu yatırımcıyı da altın almaya yöneltiyor. Bu durumda onsun yükselmesine sebep oluyor. ABD'nin dünya devletlerine yaptırımları altın fiyatları ile birlikte ons'un da yükselme nedenleri arasında ons bin 500 dolar ile bin 600 dolar aralığında seyrediyor, daha aşağısı ise şuan görünmüyor. Gurbetçilerin de ekonomilerinin düzgün olmaması nedeniyle harcama yapamıyorlar. Bu durumda satışların düşmesine neden oluyor.

Reza Zarrab, Ömer Çakır, Kırşehir, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:49 Kaynak: İHA
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