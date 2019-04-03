Son Dakika Haberleri: Uluslararası Polis Futbol Turnuvası

Uluslararası Polis Futbol Turnuvası

2 dakika önce

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda ikinci gün geride kaldı.

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Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda ikinci gün geride kaldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün organizasyonunda, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününde Türkiye, Azerbaycan'ı 3-2 yendi ve ilk galibiyetini elde etti.

Turnuvadaki diğer maçlarda İtalya, Katar'ı 1-0, Rusya, KKTC'yi 4-1 ve İspanya'da Bosna Hersek'i 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından A Grubu'ndaki 3'er puan ve 0 gol averajını sahip 4 takım attıkları gol sayısına göre sıralandı. Türkiye'nin lider olduğu grupta, Azerbaycan, Katar ve İtalya sıralandı.

B Grubu'nda ise 4'er puana sahip Rusya ve İspanya ilk iki sırada yer alırken, 3. sırada 3 puanlı KKTC, son sırada ise puansız Bosna Hersek yer aldı.

Organizasyonda yarın Katar-Azerbaycan, İtalya-Türkiye, İspanya-KKTC ve Bosna Hersek-Rusya maçları oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:46 Kaynak: AA

Spor
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