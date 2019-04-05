Uluslararası Polis Futbol Turnuvası
1 saat önce
Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda Türkiye, finale yükseldi.
Türk Polis
Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen Uluslararası Polis Futbol
Turnuvası'nda Türkiye
, finale yükseldi. İstanbul
Emniyet Müdürlüğünün organizasyonunda, Riva
'daki TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvanın üçüncü gününde ay-yıldızlılar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
ile karşılaştı.
Mücadeleden 2-0 galip ayrılan Türkiye, adını finale yazdırdı. Turnuvadaki diğer yarı final maçında ise Katar
, Rusya
'yı aynı skorla geçerek Türkiye'nin rakibi oldu.
Türkiye ile Katar arasındaki final mücadelesi yarın saat 16.30'da Türk Telekom
Stadı'nda oynanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:03 Kaynak: AA
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