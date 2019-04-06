Son Dakika Haberleri: Uluslararası Polis Futbol Turnuvası

Uluslararası Polis Futbol Turnuvası

37 dakika önce

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda Katar şampiyon oldu.

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Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda Katar şampiyon oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün organize ettiği turnuvanın final maçında Türkiye ile Katar, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Normal süresi 1-1 tamamlanan müsabakada penaltı atışları sonucunda Türkiye'ye 4-3 üstünlük kuran Katar, turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyonda normal süresi 2-2 tamamlanan üçüncülük maçında ise Rusya, penaltı atışları sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni 11-10 mağlup etti.

Final maçının ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:43 Kaynak: AA

Katar, Futbol, Polis, Spor
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