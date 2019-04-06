Uluslararası Polis Futbol Turnuvası
37 dakika önce
Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda Katar şampiyon oldu.
Türk Polis
Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen Uluslararası Polis Futbol
Turnuvası'nda Katar
şampiyon oldu. İstanbul
Emniyet Müdürlüğünün organize ettiği turnuvanın final maçında Türkiye
ile Katar, Türk Telekom
Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Normal süresi 1-1 tamamlanan müsabakada penaltı atışları sonucunda Türkiye'ye 4-3 üstünlük kuran Katar, turnuvada şampiyonluğa ulaştı.
Organizasyonda normal süresi 2-2 tamamlanan üçüncülük maçında ise Rusya
, penaltı atışları sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'ni 11-10 mağlup etti.
Final maçının ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:43 Kaynak: AA
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