Uluslararası Polis Futbol Turnuvası Kura Çekimi Yapıldı

Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenecek olan 'Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nın kura çekimi yapıldı. Türkiye A Grubu'nda Azerbeycan, İtalya ve Katar ile mücadele edecek.



Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenecek olan 'Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nın kura çekimi yapıldı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimine, İl Emniyet Müdür yardımcıları Atalay Bahar, Haydar Özdemir, Muharrem Yazgan, Beykoz İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Güle, Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, eski futbolcu Tümer Metin, spor medyası temsilcilerinin yanı sıra turnuvada yer alacak takımların futbolcuları ve teknik ekipleri katıldı. 2-6 Nisan tarihleri arasında oynanacak olan turnuvanın final müsabakası, 6 Nisan'dan Türk Telekom Stadyumunda 16.30'da oynanacak.



Denizli: "Turnuvanın uzun yıllar sürmesini diliyorum"



Kura çekiminde konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Polis teşkilatında birçok dostum oldu. Onların böyle mutlu gününde bize düşecek her tülü göreve koşa koşa geliriz. Turnuvayı da yakından takip edeceğim. Burada olmaktan mutluyum. Katılımcılara bol şans diliyorum. Bu turnuvanın uzun yıllar sürmesini diliyorum" dedi.



Şansal Büyüka ise "Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen dost ülkelerin polislerine futbol takımlarına hoş geldiniz. Türkiye'de mutlu günler geçirerek ve iyi anılarla ayrılmalarını diliyorum. Ben sahada kim kime kelepçe takacak onu merak ediyorum. Katılacak tüm takımlara başarılar diliyorum. Artık gelenekselleşen bu turnuvanın devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.



Bahar: "Bir polisin duygusunu ancak bir polis anlayabilir"



Kura çekimi öncesi konuşma yapan Atalay Bahar futbolun birleştirici gücünün önemine dikkat çekere, "Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren İstanbul'umuz birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Konumu gereği bütün güzellikleri içinde bulunduran nadide bir şehirdir. İstanbul Polisi olarak barış ve güvenli bozmak isteyenleri önlemek ve huzuru sağlamak en büyük hedefimiz. Bu zor görevi yerine getirirken gücümü tarihimizden ve milletimizden almaktayız. Dünyanın her yerinde insanları din, dil, ırk ve cinsiyet fark etmeksizin bir araya getiren ortak faaliyetlerinden bir tanesi spordur. On binlerce insanı bir tribünde aynı sevinci yaşadığını bazen de aynı üzüntüyü paylaştığını görebilirsiniz. Sporun birleştirici bir güce sahip olduğunu biliyoruz. Bu bakış açısıyla 7 ülkeden misafirlerimizi var olan dostluğumuzun pekiştireceğimize ve birbirimizi daha yakından tanıyacağımıza inanıyoruz. Turnuvanın uluslararası olmasının yanı sıra takımların tamamının polis olması ayrı bir anlam ifade ediyor. Bir polisin duygularını ancak bir polis anlayabilir. Bosna polisi İtalyan polisi ile empati kurabilir. Hangi ülkeden olursa olsun bütün polisler birbirleriyle tecrübelerini paylaşarak yürürler.7 ülkeden misafirlerimiz sadece futbol için değil misafirperverliğimizi göstermek ve keyifli anlar yaşamak için davet ettik. Bu organizasyonun önümüzdeki yıllarda da devam etmesini temenni ediyoruz. Davetimize icabet eden tüm takımlara başarılar diliyorum. Ayrıca bize yardımlarından ötürü TFF, THY teşekkür ve saygılarımı arz ediyorum" şeklinde konuştu.



Gruplarda ilk iki sırayı alan takımların çapraz eşleşeceği turnuvada maç programı şöyle:



A Grubu: Azerbaycan, İtalya, Türkiye, Katar



B Grubu: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Rusya, İspanya



2 Nisan Salı



A GRUBU



11: 00 Azerbaycan - İtalya



11: 00 Türkiye - Katar



B GRUBU



12: 00 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - Bosna Hersek



12: 00 Rusya - İspanya



3 Nisan Çarşamba



A GRUBU



12: 00 Azerbaycan - Türkiye



12: 00 Katar - İtalya



B GRUBU



11: 00 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - Rusya



11: 00 İspanya - Bosna Hersek



4 Nisan Perşembe



A GRUBU



11: 00 Katar - Azerbaycan



11: 00 İtalya - Türkiye



B GRUBU



12: 00 İspanya - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti



12: 00 Bosna Hersek - Rusya - İSTANBUL

