Son Dakika Haberleri: Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda Heyecan Sürüyor

Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda Heyecan Sürüyor

41 dakika önce

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen ve 8 ülkenin mücadele ettiği Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda, ilk maçlar tamamlandı.

Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda Heyecan Sürüyor, System.String[]
Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen ve 8 ülkenin mücadele ettiği Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda, ilk maçlar tamamlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen 'Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan ilk maçların sonunda A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, 2-0 önde geçtiği mücadelede Katar'a 3-2 mağlup oldu. Grubun diğer mücadelesinde ise Azerbaycan İtalya'yı 1-0 mağlup etti.

B Grubu müsabakalarında ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek'i 4-0 geçerken, günün son mücadelesinde Rusya ile İspanya 2-2 berabere kaldı. İspanya'nın bulduğu ikinci golü ise takımda forma giyen kadın futbolcu Estela kaydetti.

Turnuvanın ikinci gününde ise şu müsabakalar oynanacak:

Bugün

A Grubu

12.00 Azerbaycan - Türkiye

12.00 Katar - İtalya

B Grubu

13.00 KKTC - Rusya

13.00 İspanya - Bosna Hersek - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:41 Kaynak: İHA

Türkiye, Futbol, Polis, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İmamoğlu, Erdoğan ve Bahçeli'ye Çağrıda Bulundu: İnisiyatif Almaya Davet Ediyorum Eski Türkiye Güzeli, Arkadaşının Kezzaplı Tehdidini Affetti Tam 2 Milyon Liralık Kral Mezar Taşını Satarken Yakalandılar Temelli, Erdoğan'ı Eleştirdiği "Kürdistan'da Kazanmak, Batıda Kaybettirmek" Stratejisini Yorumladı: Hedefe Ulaştık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 11:22:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda Heyecan Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]