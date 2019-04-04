Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda Heyecan Sürüyor
25 dakika önce
- Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda heyecan sürüyorİSTANBUL - Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen ve 8 ülkenin mücadele ettiği Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda, ilk maçlar tamamlandı.
- Uluslararası Polis Futbol
Turnuvası'nda heyecan sürüyor
İSTANBUL - Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen ve 8 ülkenin mücadele ettiği Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nda, ilk maçlar tamamlandı.
Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen 'Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan ilk maçların sonunda A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, 2-0 önde geçtiği mücadelede Katar
'a 3-2 mağlup oldu. Grubun diğer mücadelesinde ise Azerbaycan İtalya
'yı 1-0 mağlup etti.
B Grubu müsabakalarında ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
, Bosna Hersek
'i 4-0 geçerken, günün son mücadelesinde Rusya
ile İspanya
2-2 berabere kaldı. İspanya'nın bulduğu ikinci golü ise takımda forma giyen kadın futbolcu Estela kaydetti.
Turnuvanın ikinci gününde ise şu müsabakalar oynanacak:
Bugün
A Grubu
12.00 Azerbaycan - Türkiye
12.00 Katar - İtalya
B Grubu
13.00 KKTC
- Rusya
13.00 İspanya - Bosna Hersek
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:44 Kaynak: İHA
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