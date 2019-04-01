Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nın Kura Çekimi Yapıldı

Mustafa Denizli: Polis dostlarımın yanıda olmaktan son derece mutluyumAtalay Bahar: Futbol insanları bir araya getiren bir spordurOlgucan KALKAN - Kaan ÜLKER / İSTANBUL - Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenecek Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nın kura...

Mustafa Denizli: Polis dostlarımın yanıda olmaktan son derece mutluyum



Atalay Bahar: Futbol insanları bir araya getiren bir spordur



Olgucan KALKAN - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL - Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenecek Uluslararası Polis Futbol Turnuvası'nın kura çekimi gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimine, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın yardımcıları; İl Emniyet Müdür Yardımcısı Atalay Bahar, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haydar Özdemir, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Muharrem Yazgan, Beykoz İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Güleç, Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli ve spor medyasının temsilcileri katıldı.



Türkiye, Rusya, İspanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, İtalya ve Azerbaycan takımları 4'erli 2 grupta yer aldı. Başlama vuruşunun yarın yapılacağı turnuvanın finali ise 6 Nisan Cumartesi günü, Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.



MUSTAFA DENİZLİ: BURADA OLMAKTAN SON DERECE MUTLUYUM



Turnuvaya katılan bütün takımlara başarılar dileyen Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum. 50 senedir çeşitli kademelerde birçok polis dostum oldu. Onların bu mutlu gününde burada olduğum için mutluyum. Onlar için her türlü göreve koşa koşa gelirim. Daha önce katılan ülkelerde birçok kez bulunmuş birisi olarak turnuvaya katılan bütün ülkelere başarılar dilerim. Turnuvayı ve maçları takip edeceğim. Gelecek senelerde belki ülkeler değişir ama umarım bu turnuva devam eder" diye konuştu.



ATALAY BAHAR: FUTBOL İNSANLARI BİR ARAYA GETİREN BİR SPORDUR



Futbolun birleştirici gücüne dikkat çeken Atalay Bahar, "Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren İstanbulumuz birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Konumu gereği bütün güzellikleri içinde bulunduran nadide bir şehirdir. İstanbul Polisi olarak barış ve güvenliği bozmak isteyenleri önlemek ve huzuru sağlamak en büyük hedefimiz. Bu zor görevi yerine getirirken gücümü tarihimizden ve milletimizden almaktayız. Dünyanın her yerinde insanları din, dil, ırk ve cinsiyet fark etmeksizin bir araya getiren ortak faaliyetlerinden bir tanesi spordur. On binlerce insanı bir tribünde aynı sevinci yaşadığını bazen de aynı üzüntüyü paylaştığını görebilirsiniz. Sporun birleştirici bir güce sahip olduğunu biliyoruz. Bu bakış açısıyla 7 ülkeden misafirlerimizin var olan dostluğumuzun pekiştireceğimize ve birbirimizi daha yakından tanıyacağımıza inanıyoruz. Turnuvanın uluslararası olmasının yanı sıra takımların tamamının polis olması ayrı bir anlam ifade ediyor. Bir polisin duygularını ancak bir polis anlayabilir. Bosna polisi, İtalyan polisi ile empati kurabilir. Hangi ülkeden olursa olsun bütün polisler birbirleriyle tecrübelerini paylaşarak yürürler. 7 ülkeden misafirlerimizi sadece futbol için değil misafirperverliğimizi göstermek ve keyifli anlar yaşamak için davet ettik. Bu organizasyonun önümüzdeki yıllarda da devam etmesini temenni ediyoruz. Davetimize icabet eden tüm takımlara başarılar diliyorum. Ayrıca bize yardımlarından ötürü TFF ve THY'ye teşekkür ve saygılarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.



Turnuvanın gelecek yıllarda gelenekselleşerek devam etmesini dileyen Şansal Büyüka, "Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen dost ülkelerin takımlarına hoş geldiniz diyorum. Umarım ülkemizde güzel, iyi günler geçirip iyi anılarla ülkemizden ayrılırlar. Katılanların hepsi polis ama ben sahada kimin kime kelepçe takacağını merak ediyorum. Katılan bütün ülkelere başarılar diliyorum. Bu turnuvanın her sene gelişerek gelenekselleşmesini diliyorum. Bu konuda bize de görev düşerse elimizden gelen yapmaya hazırız" dedi.



Gruplarda ilk iki sırayı alan takımların çapraz eşleşeceği turnuvada maç programı şöyle:



A GRUBU: Azerbaycan, Türkiye, İtalya, Katar



B GRUBU: İspanya, Bosna Hersek, Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti



2 NİSAN SALI



A GRUBU



11.00 Azerbaycan - İtalya



11.00 Türkiye - Katar



B GRUBU



12.00 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - Bosna Hersek



12.00 Rusya - İspanya



3 NİSAN ÇARŞAMBA



A GRUBU



12.00 Azerbaycan - Türkiye



12.00 Katar - İtalya



B GRUBU



11.00 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - Rusya



11.00 İspanya - Bosna Hersek



4 NİSAN PERŞEMBE



A GRUBU



11.00 Katar - Azerbaycan



11.00 İtalya - Türkiye



B GRUBU



12.00 İspanya - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti



12.00 Bosna Hersek - Rusya



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Açıklamalar



Kura çekiminden görüntüler



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