Uluslararası Polis Turnuvası'nın Şampiyonu Katar Oldu

Türk Polis
Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen Uluslararası Polis Turnuvası'nın şampiyonu, finalde Türkiye
'yi penaltılarla yenen Katar
oldu.
Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen, 2 Nisan'da başlayan ve 8 ülkenin mücadele ettiği Uluslararası Polis Futbol
Turnuvası'nın şampiyonu Katar oldu. Türk Telekom Stadyumu
'nda Galatasaray
- Evkur Yeni Malatyaspor
maçı öncesi düzenlenen final mücadelesinde, Türkiye ile Katar karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen finalinin normal süresi 1-1 beraberlikle tamamladı. Seri penaltı atışlarına giden maçı, 4-3'lük skorla Katar kazanarak turnuvada şampiyon oldu.
Şampiyon Katar ve ikinci Türkiye'nin madalya ve kupalarını, İstanbul
İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan
, yapılan seremonide verdi. Kupa töreni sonrası takımlar hatıra fotoğrafı çektirdi.
Turnuvanın üçüncüsü Rusya
oldu
Turnuvanın üçüncülük mücadelesinde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
ile Rusya karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten maçta penaltı atışları sonrasında rakibine 11-10 üstünlük kuran Rusya, turnuvayı 3. olarak tamamladı. 2 Nisan'da başlayan turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Rusya, İspanya
, Bosna Hersek
, İtalya
, KKTC
, Azerbaycan
ve Katar takımları mücadele etti. - İSTANBUL