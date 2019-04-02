Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na Doğru

Adana'da "Nisan'da Adana'da" temasıyla düzenlenen 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı
3-7 Nisan'da yapılacak.
Karnavalın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamada, karnavalın birliğin, beraberliğin, kardeşliğin simgesi olduğunu belirtti.
Dört mevsimin en güzelinin yaşandığı, doğası, zengin yemek kültürü ve misafirperver sıcakkanlı insanlarıyla Adana'nın, konuklarını ağırlamaya hazırlandığını vurgulayan Bozkurt, herkesi karnaval coşkusunu yaşamaya davet etti.
Bozkurt, 2013 yılından bu yana gerçekleştirilen karnavala, yurt içi ve dışından çok sayıda kişinin geldiğini hatırlatarak, "Toplumun her renginden farklı kesimleri gerçek bir kardeşlik havasında, hoşgörüyle birlikte olmaya davet ediyoruz. Karnavalımızın en önemli ilkesi ve en büyük dileğimiz, kimseyi ötekileştirmeden herkesi kucaklamasıdır. Adanalılar bunları sevgi ile yapacak ve dostlarını en iyi şekilde ağırlayacaklardır." ifadelerini kullandı.