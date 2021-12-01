"Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı"nın Tarihleri Değişti - Son Dakika

Türkiye'nin ilk ve tek karnavalı olma özelliğini taşıyan karnaval, 23 Mart Çarşamba günü başlayacak. 26 Mart Cumartesi resmi açılış, kostümlü kortej ve karnaval konseri gerçekleştirilecek. 27 Mart Pazar günü sona erecek karnavalda çok sayıda eğlenceli etkinliğin yanı sıra kültürel ve sanatsal aktiviteler ile birlikte ilgi çekici projeler de yer alacak. Yurt içinden ve dışından on binlerce kişiyi Adana'da buluşturması beklenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 2 yıl aradan sonra tekrar sokaklarda kutlanacak.

KOMİTE'DEN AÇIKLAMA

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı komitesinden yapılan açıklamada, tarih değişikliği ile ilgili kararın Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucunda alındığı belirtilerek şu görüşlere yer verildi:

"Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile yaptığımız istişareler sonucunda daha önce ilan ettiğimiz tarihlerde değişiklik yapılması konusunda fikir birliği içinde olduk. Daha önce açıkladığımız tarihlerin hafta sonuna denk gelen günlerinin Ramazan ayının başlangıcı olması nedeniyle tarihi öne çekerek 23-27 Mart 2022 olarak belirledik. Karnavala katılmak üzere başka illerden ve yurt dışından gelmeyi planlayanlara ve Adana halkına coşkuyla kutlanacak bir karnaval ortamı sunmayı planlıyoruz. Böylelikle esnafımız, Adana ve çevre illere büyük ekonomik yarar sağlayan karnavalımızın özellikle hafta sonu günlerinde yaşanacak bu büyük hareketlilikten olumlu olarak etkilenecektir."