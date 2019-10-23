Son Dakika Haberleri: "Uluslararası Radikalleşme ve Aşırılık Sempozyumu"
Son Dakika Güncel 'Uluslararası Radikalleşme ve Aşırılık Sempozyumu'

"Uluslararası Radikalleşme ve Aşırılık Sempozyumu"

30 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir zamanlar yıllık 5 binli rakamlarla ifade edilen örgüte katılım sayısı 2018'de 136 kis¸i, bu yıl da şu ana kadar 101 kis¸idir." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir zamanlar yıllık 5 binli rakamlarla ifade edilen örgüte katılım sayısı 2018'de 136 kis¸i, bu yıl da şu ana kadar 101 kis¸idir." dedi.

Bakan Soylu, Avrupa Birliği (AB) desteğiyle Orta Doğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) ve TOBB Üniversitesi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında bir otelde düzenlenen "Uluslararası Radikalleşme ve Aşırılık Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, teröristlerin kaçırdığı 13-14 yaşlarındaki kız çocuklarının cinsel istismarına maruz kaldıklarını anlatarak bu yaştaki çocukların anne sevgisine muhtaç olduklarını söyledi.

Teröristlerin bu eylemlerinin Birleşmiş Milletler tarafından da teyit edildiğini belirten Soylu, bugün şehirlerin PKK'dan tamamen temizlendiğini, kırsalda ise eleman sayılarının 600'ün altına indiğini ifade etti.

Doğu ve Güneydoğu'da yapılan yatırımlara değinen Soylu, şunları kaydetti:

"Bunun sonucunda örgüte katılım tarihin en düşük seviyesindedir. Bir zamanlar yıllık 5 binli rakamlarla ifade edilen örgüte katılım sayısı 2018'de 136 kis¸i, bu yıl da şu ana kadar 101 kis¸idir. Örgütün rakamlarında daha düşük. Bu konuyu da kendilerine dert ediniyorlar. Elebaşlarından bir tanesi, son bir haftadaki değerlendirmesinde güneyden yani Suriye civarından örgüte katılım alabiliyoruz ama kuzeyden Türkiye tarafından örgüte artık katılım alamıyoruz diyor."

(Sürecek)

Avrupa Birliği, Süleyman Soylu, Orta Doğu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:38 Kaynak: AA
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