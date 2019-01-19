Son Dakika Haberleri: Uluslararası rekabette ihracatçılar desteklerle güçleniyor

Uluslararası rekabette ihracatçılar desteklerle güçleniyor

47 dakika önce

İhracatçılar küresel arenada rekabetçiliğini Ticaret Bakanlığının UR-GE, pazara giriş, tasarım ve marka destekleriyle geliştiriyor.

Uluslararası rekabette ihracatçılar desteklerle güçleniyor, System.String[]
İhracatçılar küresel arenada rekabetçiliğini Ticaret Bakanlığının UR-GE, pazara giriş, tasarım ve marka destekleriyle geliştiriyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:05 

Ekonomi
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