Uluslararası rekabette ihracatçılar desteklerle güçleniyor
47 dakika önce
İhracatçılar küresel arenada rekabetçiliğini Ticaret Bakanlığının UR-GE, pazara giriş, tasarım ve marka destekleriyle geliştiriyor.
İhracatçılar küresel arenada rekabetçiliğini Ticaret Bakanlığının UR-GE, pazara giriş, tasarım ve marka destekleriyle geliştiriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:05
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