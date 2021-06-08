SPOR Uluslararası Rival Futbol Turnuvası'nda Gambiya, Togo'yu 1-0 yendi

Mithat ABAKAN/ MANAVGAT(Antalya), (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Rival Futbol Turnuvası'nda Gambiya, Togo'yu James Gomes'in golüyle 1-0 yendi.

Manavgat Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan turnuvada, günün ikinci maçında Gambiya ve Togo karşılaştı. Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Takımlar gol atmayı başaramayınca devre 0-0 berabere sonuçlandı. Karşılaşmanın 2'nci yarısında daha atak oynayan Gambiya'nın rakip ceza sahası sağ çaprazından kazandığı serbest vuruşta, gelen topu düzgün bir kafa vuruşuyla filelere gönderen James Gomes, takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Gambiya sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Turnuva 11 Haziran'da oynanacak olan Gambiya- Kosova, Nijer - Gine karşılaşmalarıyla sona erecek.