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Uluslararası rugbicilerin madalyaları Hürriyet'ten - Son Dakika

Uluslararası rugbicilerin madalyaları Hürriyet'ten

09.08.2021 16:21
Uluslararası rugbicilerin madalyaları Hürriyet'ten, System.String[]

5.kez düzenlenen Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası şampiyonlarının madalyalarını İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet takdim etti.

5.kez düzenlenen Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası şampiyonlarının madalyalarını İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet takdim etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kadıköy Belediyesinin ev sahipliğinde 7-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası'nın ödül törenine katıldı. Ragbi Lig Derneği tarafından bu yıl 5. si düzenlenen turnuva Kadıköy Kalamış Sahili'nde gerçekleştirildi. 6 ülkeden 27 takımın katıldığı turnuvanın ödül törenine katılan Başkan Hürriyet sporculara madalyalarını takdim ederek başarılarının devamını diledi.

Turnuvada kadınlar kategorisinde birinci olan Kadıköy Rugby takımının ve erkekler kategorisinde şampiyon olan Lübnan Lycans Rugby takımının madalyalarını takdim eden başkan Hürriyet, tüm takımları tebrik ederek, "Spor yapmak önce bireylerin iyi halini, ardından da toplumsal sağlığın korunmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra sosyalleşmek, başarılı olmak, ait hissetmek, paylaşmak, kazanmak ve kaybetmek gibi çok önemli duyguların gelişmesine vesile oluyor. Yeni yerler görmeye ve farklı kültürleri tanımaya da imkan tanıyor. Bizlere her açıdan iyi gelen sporu ve sporcuları destekliyoruz. Bugün burada şampiyon olan takımları kutluyorum. Ancak tüm takımların kazanan olduğunu da vurgulamak istiyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Uluslararası rugbicilerin madalyaları Hürriyet'ten
Uluslararası rugbicilerin madalyaları Hürriyet'ten

Hürriyet, İstanbul, Kocaeli, Rugby, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Uluslararası rugbicilerin madalyaları Hürriyet'ten - Son Dakika Spor


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