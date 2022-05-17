Uluslararası Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi başladı - Son Dakika
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Uluslararası Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi başladı

17.05.2022 11:51
Uluslararası Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi başladı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, geçmişte insanların hastane kuyruklarında yaşadığı sıkıntılara dikkati çekerek, "Şimdi yüzlerce hastayı yurt dışından uçaklarla, helikopterlerle alıp getiren bir ülkeyiz.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, geçmişte insanların hastane kuyruklarında yaşadığı sıkıntılara dikkati çekerek, "Şimdi yüzlerce hastayı yurt dışından uçaklarla, helikopterlerle alıp getiren bir ülkeyiz. Bundan dolayı hepimizin gurur duyması gerekiyor." dedi.

Uluslararası çapta 2'ncisi, ulusal çapta da 3'üncüsü düzenlenen Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Halil Akçiçek Konferans Salonu'nda başladı.

Kongrenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl, evde bakım, hasta bakımı ve hastaya yaklaşımının, 20 yıla uzanan sağlıkta dönüşüm çalışmalarının önemli parçalarından biri olduğunu söyledi.

Geçmişte hastane, eczane kuyruklarında yaşanan sıkıntıları anımsatan Erdöl, "Eskiden bir helikopterin yaralıyı alıp hastaneye götürdüğü sahneleri sadece filmlerde görürdük. Şimdi yüzlerce hastayı yurt dışından uçaklarla, helikopterlerle alıp getiren bir ülkeyiz. Bundan dolayı hepimizin gurur duyması gerekiyor." diye konuştu.

Evde bakım ve hasta bakımının, hastaya yaklaşımı da içeren bütüncül bir süreç olduğunu, hasta bakımında ihtisaslaşmanın gerekliliğine dair 100 yıl önceye uzanan kitapların bulunduğunu belirten Erdöl, bu noktada özellikle kadın sağlık çalışanlarının çok önemli sorumluluklar yüklendiğini ifade etti.

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, hastalara merhamet, şefkat elini en fazla kadınların dokundurduğunu ve sağlık alanında kadın çalışanların büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik de sağlık çalışanlarının pandemide gösterdiği yoğun gayret ve fedakarlığa işaret ederek, "Ulusal sağlık hizmetlerimizin başarısı, küresel salgın geçtikten yıllar sonra da anılacak, anlatılacak." dedi.

"Hemşire ve ebe sayılarında yüzde 200'e varan artış yaşandı"

Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe ise 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası'nı kutlayarak, hemşirelerin koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri alanında Türkiye'nin dört bir yanında fedakarca görev yaptığını belirtti.

Son 20 yılda hemşire ve ebe sayılarında yüzde 200'e varan artış yaşandığını kaydeden Kurtcebe, Kovid-19 salgınında, hemşirelerin de hastalar için en ön safta mücadele verdiğini anlattı.

"Bilgi Güçtür, Gücümüz Birlikteliğimiz" temasıyla düzenlenen kongre, yarın sona erecek.

Uluslararası Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi başladı
Uluslararası Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi başladı
Uluslararası Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi başladı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uluslararası Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi başladı - Son Dakika


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