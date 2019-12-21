"Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka 2020 Kongresi"ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika
Son Dakika Sağlık 'Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka 2020 Kongresi'ne ev sahipliği yapacak - Son Dakika

"Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka 2020 Kongresi"ne ev sahipliği yapacak

6 saat önce

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 16-18 Ocak'ta "Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka 2020 Kongresi" düzenleyecek.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 16-18 Ocak'ta "Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka 2020 Kongresi" düzenleyecek.

Kongrenin başkanlığını İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop ile yapacak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Emiroğlu, yapay zeka teknolojilerinin özellikle tıp alanında kullanılmasının hem tedavi ve teşhisi belirleyen doktorlar hem de hastalar için büyük kolaylıklar sağladığını ifade etti.

Gelişmiş ülkelerin yapay zeka konusuna verdiği öneme dikkati çeken Emiroğlu, "Almanya 2025'e kadar 3 milyar avrodan fazla kaynak ayırdı. Çin, 2017'de yayınlanan Kalkınma Planı'nda, 2030'a kadar yapay zeka alanında dünyanın ana merkezleri arasında olmayı hedeflediğini açıkladı. ABD bu konuda 592 proje yürütüyor. Ülkemizde de son yıllarda bakanlıklar, üniversiteler ve özel sektör, yapay zeka teknolojisiyle ilgili çalışmalar yürütüyor." dedi.

Türkiye'de sağlık alanında yapay zekanın daha çok gündeme gelmesi için kongre düzenleme kararı aldıklarını dile getiren Emiroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de sağlık alanında ilk kez Uluslararası Yapay Zeka 2020 Kongresi'ni düzenliyoruz. Amacımız, sağlık alanında son yıllarda öne çıkan yapay zeka uygulamaları, bunların pratikte kullanım alanları ve gelecekte bizleri nelerin beklediğini masaya yatırmak. Bilim dünyası, hastalarımız ve ülkemizde sağlık politikalarını belirleyen kurumların temsilcileri sempozyum boyunca bir arada olacak."

Kongrenin ilk gününde SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda "Sağlıkta Yapay Zeka Hazırlık Kampı" düzenlenecek.

Kentte bir otelde gerçekleştirilecek kongrede, Güney Kore Kangbuk Samsung Hastanesi Direktörü Ho-Kyung Chun, Moskova Lomonosov Devlet Üniversitesinden Andrey S. Krylov, Almanya'da bulunan kanser araştırma merkezinde görevli bilim insanı Michael Götz ve İsveç'teki Karolinska Enstitüsünde görevli Magnus Kjellman'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda bilim insanı konuşmalar yapacak.

Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka 2020 Kongresi ne ev sahipliği yapacak

Tepecik, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:11 Kaynak: AA
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