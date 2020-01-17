Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi İzmir'de başladı - Son Dakika

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, sağlıkta yapay zekanın eğitim, araştırma, bakım, tedavi ve erken teşhis gibi uygulama alanları bulunduğunu belirterek, "Sağlık hizmetlerinin gelişen teknolojiye bağlı olarak yeniden kurgulanması öngörülüyor." dedi.

Sağlıkta dijital dönüşümün etkilerinin ele alındığı, İzmir Sağlık Müdürlüğü desteğiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi, Balçova ilçesinde bir otelde başladı.

Açılış törenine Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Zeliha Koçak Tufan, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Dr. Sema Ramazanoğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, tıp ve teknoloji dünyasından bilim insanları katıldı.

Yerli üretim insansı robotların da kısa hitapta bulunduğu törende konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe, sağlıkta bilgi ve internet teknolojilerinin kaynaklık ettiği yeni beklentiler oluştuğuna dikkati çekti.

Dünyanın en büyük ve hızlı büyüyen pazarlarından sağlık hizmetlerinde bilgisayar ve teknolojinin hakim olduğu gelişmeler yaşandığını vurgulayan Meşe, "Sağlıkta yapay zekanın eğitim, araştırma, bakım, tedavi, sağlıklı tutmak, erken teşhis, karar verme gibi uygulama alanları bulunuyor. Sağlık hizmetlerinin gelişen teknolojiye bağlı olarak yeniden kurgulanması öngörülüyor." dedi.

Meşe, insan sağlığı konusunda sevindirici teknolojik gelişmeleri toplum hizmetine sunmak ve daha sağlıklı toplum inşa etmek için çalıştıklarını kaydetti.

TÜBİTAK, YÖK ve ilgili kurumların çalışmaları

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, 2020 yılında her 73 günde sağlık alanındaki verinin 2 katına çıktığını belirterek, yapay zekanın da en çok etkileyeceği alanların başında sağlık konusunun geldiğini aktardı.

Nitelikli insan kaynağı ve bilgi üretiminin büyük önem taşıdığını aktaran Mandal, sağlıkta yapay zeka alanında 2 yeni çağrıya çıkacaklarının bilgisini verdi.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan da sağlık alanındaki teknolojik gelişmenin dünyanın geleceğini etkileyeceğini aktararak, konuyla ilgili eğitim alan genç araştırmacıları desteklediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, sağlık alanında her geçen gün imkanların da ihtiyaçların da arttığına işaret ederek, "Yapay zeka ile sağlıkta verilerin, tecrübelerin çok kolaylıkla diğer insanlara aktarılması söz konusu hale geldi. Teknoloji ne kadar hızla ilerlerse ilerlesin hekimliğin yerini alamayacak ama tıpta daha çok kullanılır hale gelecek." diye konuştu.

Kurul üyelerinden Dr. Sema Ramazanoğlu ise yapay zekanın henüz emekleyen bir bebek olduğunu, gelişimiyle radyoloji gibi bazı tıp alanlarında verimli çalışmalara imza atılacağını ifade etti.

Kongre başkanlığını İzmir Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Burak Öztop ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Emiroğlu'nun üstlendiği kongre 2 gün sürecek, 6 ülkeden bilim insanlarının da yer aldığı yaklaşık 750 katılımcıyı ağırlayacak.