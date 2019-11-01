Uluslararası Sahih-i Buhâri sempozyumu başladı

İslam dünyasında Hadis literatürünün en çok kabul gören ve referans alınan alimi İmam Buhari'nin, eseri Sahih-i Buhari farklı yönleriyle anlatılıyor.



İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) tarafından düzenlenen Uluslararası Sahih-i Buhari Sempozyumu, üniversitenin Başakşehir Yerleşkesinde başladı. İmam Buhari'nin hadis literatürünün en önemli kaynaklarından biri olan ve en fazla itibar gören eseri Sahih-i Buhari'nin farklı yönleriyle anlatılacağı sempozyumun açılış programında; İHÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Aybakan ve İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Demirel birer konuşma yaptı.



"En fazla itibar göreni kuşkusuz Sahih-i Buhari oldu"



Konuşmasında Sahih-i Buhari'nin medeniyetimizin teşekkülünde önemli rol oynayan en önemli hadis kaynaklarından bir tanesi olduğunu belirten İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, "İslam'ın temel kaynaklarından olan hadislerin Hz. Muhammed (s.a.v.)'e aidiyetini tespit etmek her daim ulemanın temel görevlerinden birisi oldu. Bu anlamda birçok hadis kaynağı meydana getirildi. Bunlar arasından da en fazla itibar göreni kuşkusuz Sahih-i Buhari oldu. Bu yüzden tarihin her döneminde bu kaynak hakkında farklı amaç ve muhtevalarda birçok eser kaleme alındı. Kitabın yöntemini, Buhari'nin hocalarını, talebelerini, itimat ettiği ravileri, ravide aradığı şartları, tercih ettiği metinleri, ortaya serdiği fıkhi görüşleri inceleyen türden ilmi çalışmalar yapıldı. Sahih-i Buhari üzerine yazılmış şerhler ise şerh edebiyatının en önemli örneklerini temsil ediyor" şeklinde konuştu.



İHÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz de "İmam Buhari'ye gösterilen değer Hz. Peygamber'e gösterilen değerdir. Hz. Peygamber'e gösterilen değer onun Sünnet-i Saniyesine ve hadisine gösterilen değerdir" dedi.



Dünyanın çok farklı bölgelerinden, üniversitelerinden, ülkelerinden ülkemize gelen akademisyenlerin Sahih-i Buhari'yi birçok yönüyle ele alacak olduğunu belirten İHÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Demirel ise "Buhari'nin tarihsel süreçte geçirmiş olduğu tenkitler, lehine ve aleyhine yorumlar konuşulacak. Buhari'nin farklı nüshaları çağdaş dönemde Buhari'ye yöneltilmiş eleştiriler bütün yönleriyle akademik üslupla akademik tutarlılık çerçevesinde ele alınacak ve akademisyenler arasında müzakereler yapılacaktır" diye konuştu.



'Geleneksel ve Çağdaş Yaklaşımlar' başlıklı sempozyum 1-3 Kasım 2019 tarihleri arasında devam edecek. - İSTANBUL