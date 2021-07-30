Uluslararası Sakarya MTB Cup başladı

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları ise Alandüzü, Uzunköy, Yukarıdereköy ve Esentepe'yi kapsayan 110 kilometrelik parkurda 15 ülkeden 150 sporcunun katılımıyla 1 Ağustos Pazar günü saat 11.00'da gerçekleştirilecek.

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