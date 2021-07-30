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Uluslararası Sakarya MTB Cup sona erdi - Son Dakika

Uluslararası Sakarya MTB Cup sona erdi

30.07.2021 17:58
Uluslararası Sakarya MTB Cup sona erdi, System.String[]

Uluslararası Sakarya MTB Cup yarışı tamamlandı.

Uluslararası Sakarya MTB Cup yarışı tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Adapazarı Camili Mahallesi'nde yer alan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ndeki yarışın elit kadınlar etabı, 8 ülkeden 10 sporcunun katılımıyla start aldı.

Sporcuların 4,4 kilometrelik parkurda 6 tur attığı mücadele sonunda bitiş çizgisini ilk gören Macaristanlı Barbara Benko oldu. Bu sporcuyu, Belçikalı Emeline Detilleux ve Avusturyalı Tamara Wiedmann takip etti.

Öğleden sonra elit erkekler kategorisinde sporcuları, 8 tur atarak bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı.

Sıcak havanın zorlu koşullarında 9 ülkeden 36 sporcunun ter döktüğü yarışı Avusturyalı Gregor Raggl birinci tamamlarken, aynı ülkeden Karl Markt ikinci ve İsviçreli Gian Andri Schmid üçüncü sırayı aldı.

İlk üçe giren sporcular için düzenlenen madalya törenine, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili İrfan Çelik ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce katıldı.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları ise Alandüzü, Uzunköy, Yukarıdereköy ve Esentepe'yi kapsayan 110 kilometrelik parkurda 15 ülkeden 150 sporcunun katılımıyla 1 Ağustos Pazar günü saat 11.00'da gerçekleştirilecek.

Uluslararası Sakarya MTB Cup sona erdi
Uluslararası Sakarya MTB Cup sona erdi
Uluslararası Sakarya MTB Cup sona erdi
Uluslararası Sakarya MTB Cup sona erdi
Uluslararası Sakarya MTB Cup sona erdi

Bisiklet, Sakarya, Camili, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Uluslararası Sakarya MTB Cup sona erdi - Son Dakika Spor


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