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Uluslararası Şam Üniversitesi'nden SUBÜ'ye ziyaret

7 saat önce

Uluslararası Şam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Miassar Alhasan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ı ziyaret etti.

Uluslararası Şam Üniversitesi'nden SUBÜ'ye ziyaret, System.String[]

Uluslararası Şam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Miassar Alhasan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ı ziyaret etti.


Uluslararası Şam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Miassar Alhasan, Mühendislik Fakültesi Dekanı Dr. Abdulkader Rashwani, Kimya Bölüm Başkanı Dr. Bakry Kadan ve İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Eğitim Koordinatörü ve Uluslararası Şam Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Sebahattin Aydın'ın SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ı ziyaret etti.


Uluslararasılaşma önemli


Ziyaretten kaldığı memnuniyeti ifade eden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık üniversitenin tüm birimlerinde +1 eğitim modelini uyguladıklarını belirterek, öğrencileri sektör ile birlikte yetiştirdiklerini söyledi. Uluslarasılaşmayı önemsediklerini vurgulayan Rektör Sarıbıyık, bine yakın yabancı öğrencinin yeni açılan dil eğitim merkezinde (SADEM) eğitim alarak Türkçe öğrendiklerini ifade etti. Bu ülkelere karşı manevi bir sorumluluk taşıdıklarını da aktaran Rektör Sarıbıyık, Uluslararası Şam Üniversitesi'nin kurulmasındaki gayretlerinden dolayı İHH'yı tebrik etti. Rektör Sarıbıyık Uluslararası Şam Üniversitesi'nin denklik konusunun çözüme kavuşturulduğu takdirde Farabi ve Mevlana eğitim programlarını birlikte işletebileceklerini sözlerine ekledi.


Ortak çalışmalar yapmak istiyoruz


Uluslararası Şam Üniversitesi ile ilgili bilgiler veren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Miassar Alhasan, öğrencilerinin yetiştirilmesi konusunda SUBÜ'den destek istediklerini belirterek, ortak iş birlikleri ve çalışmalar yapmak istediklerini ifade etti. SUBÜ ve Uluslararası Şam Üniversitesi öğretim üyeleri arasındaki iletişimi geliştirmek istediklerini de dile getiren Alhasan, SUBÜ'nün tecrübelerinden istifade etmek istediklerini söyledi. Rektör Mehmet Sarıbıyık'ı ziyaretin ardından SUBÜ Teknoloji Fakültesini gezen Uluslararası Şam Üniversitesi heyeti, SUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çay'ı da ziyaret ederek, mühendislik uygulamalarını geliştirecek çalışmalar yapmak istediklerini belirttiler. - SAKARYA

Sebahattin Aydın, Şam Üniversitesi, Rektör, İHH, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:02 Kaynak: İHA
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