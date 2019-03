Uluslararası Şampiyonalara "Mağarada" Hazırlanıyor

HALİL FİDAN - Antalya 'da düzenlenen Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olarak Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye adına mücadele etmeye hak kazanan Samed Koyuncu, müsabakalara spor salonuna dönüştürülen mağarada hazırlanıyor. Şanlıurfa 'da AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül 'ün desteğiyle, AK Parti İl Başkanlığı Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu'nda görevli Yavuz Kara tarafından gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için kurulan Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği (KADER), dezavantajlı gençleri sporla buluşturuyor.Bu kapsamda uyuşturucu satıcılarının mekanı haline gelen ve mahallede olumsuzluklara neden olan iki mağara, tadilatı yapılarak spor salonuna dönüştürüldü. Bugüne kadar çok sayıda kişinin kötü alışkanlıklardan kurtularak hayatta başarılı olmasını sağlayan dernekte, wushu, muay thai ve kick boks gibi dallarda önemli dereceler elde edildi.Ailesinin maddi durumu iyi olmayan ve ağabeyi aracılığıyla söz konusu dernekle tanışan 14 yaşındaki Samed Koyuncu da tüm olumsuzluklara rağmen, 4 yıl önce başladığı muay thai sporunda elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.Mağarada gerçekleştirdiği antrenmanların ardından Antalya'da 18-23 Şubat tarihlerinde düzenlenen Büyükler ve Gençler Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda gençler 38 kiloda gümüş madalya kazanan Samed'in hayali uluslararası şampiyonalarda Şanlıurfa ve Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmek."Bu mağaralar bizim her şeyimiz"Mahallesinde 8'inci sınıfa devam eden ve sportif başarısının yanı sıra okulda da çalışkanlığıyla dikkati çeken Samed Koyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevresindeki çeşitli olumsuzluklar nedeniyle zor koşullarda büyüdüğünü söyledi.KADER bünyesinde oluşturulan mağaraların kendisi gibi mahalledeki arkadaşlarına çok şey kattığını vurgulayan genç sporcu, kendilerinde büyük emeği olan Zeynel Abidin Beyazgül ve Yavuz Kara'ya teşekkür etti.Samed Koyuncu, spor sayesinde hayatındaki birçok olumsuzluğu yendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:"Yaklaşık 4 yıl önce burayla tanıştığını ve o günden itibaren muay thai sporuyla ilgileniyorum. Bu sporu çok seviyorum, iyi ki burayı açtılar. Mahallemizde uyuşturucudan birçok olumsuzluğa kadar her şey vardı. Burada elde ettiğimiz başarılar Zeynel Abidin Beyazgül ve Yavuz Kara sayesinde. Mahallemizdeki tüm çocukları buraya davet ediyorum. Bu mağaralar bizim her şeyimiz, burada çok güzel şeyler öğrendik. Ben ve birkaç arkadaşım bir süre önce Antalya'da Türkiye Şampiyonası'na katıldık. Allah'a çok şükür yüzümüzün akıyla oradan çıktık. Türkiye ikincisi oldum, çok mutluyum. Bundan sonra uluslararası müsabakalarda ülkemi en güzel şekilde temsil edip daha büyük başarılar elde etmek istiyorum. Türk bayrağını orada dalgalandırmak en büyük hayalim. Büyüyünce de bu anlamda iyi bir antrenör olmak istiyorum.""Sporcuların çoğu milli takıma seçiliyor"KADER Başkanı Yavuz Kara da 5 yıl önce o dönem AK Parti İl Başkanı olan Zeynel Abidin Beyazgül'ün, bu bölgede suç oranın artması üzerine kendilerini görevlendirdiğini anlattı.Uyuşturucuyla mücadele kapsamında bu mağaraları gençler için spor salonu ve Kur'an-ı Kerim kursu haline getirdiklerini dile getiren Kara, Samed Koyuncu gibi bugüne kadar birçok kişiyi farklı şampiyonalara gönderme başarısı elde ettiklerini söyledi.Kara, yaptıkları çalışmaların önemine değinerek, şu ifadeleri kullandı:"Geçen ay Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda iki sporcumuz başarılı olup milli takıma seçilmeye hak kazandı. İnşallah Avrupa ve dünya şampiyonalarında ay-yıldızlı bayrağımızı en güzel şekilde temsil edecekler. Bu bizim için bir gurur kaynağı. Yoklukla, yoksullukla uğraşan bu mahallede gençleri sokaklarda gezmekten kurtarıp başarılı sporcular yakaladık. Bu mağaralarda gençlerimizi sosyal ve sportif aktivitelere hazırlayıp topluma kazandırıyoruz. Sporcuların çoğu milli takıma seçiliyor. Bunun avantajı da bu sayede çocuklar akademiye sınavsız girebiliyorlar. Samed de bu anlamda önemli sporcularımızdan birisi. 4 yıldır burada ve çok gayretli, ondan çok ümitliyiz. İnşallah uluslararası yarışmalarda da güzel sonuçlarla döner."Samed'in babası İhsan Koyuncu ise oğluyla gurur duyduğunu anlatarak, kendilerine sahip çıkan yetkililere şükranlarını iletti.