Son Dakika Haberleri: Uluslararası Şampiyonlar Kupası: Real Madrid vs Arsenal
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Uluslararası Şampiyonlar Kupası: Real Madrid vs Arsenal

27 dakika önce

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, Real Madrid ile Arsenal, ABD'nin Maryland eyaletindeki Landover kentinde karşı karşıya geldi. Arsenal, Alexandre Lacazette ve Pierre Aubameyang'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. Real Madrid'in Gareth Bale ve Marco Asensio'nun golleriyle eşitliği yakaladı maç 2-2 berabere sona erdi. Madrid temsilcisi, penaltı atışlarıyla rakibini 3-2 mağlup etti.

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, Real Madrid ile Arsenal, ABD'nin Maryland eyaletindeki Landover kentinde karşı karşıya geldi. Arsenal, Alexandre Lacazette ve Pierre Aubameyang'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. Real Madrid'in Gareth Bale ve Marco Asensio'nun golleriyle eşitliği yakaladı maç 2-2 berabere sona erdi. Madrid temsilcisi, penaltı atışlarıyla rakibini 3-2 mağlup etti.
Uluslararası Şampiyonlar Kupası: Real Madrid vs Arsenal
Pierre Aubameyang, Real Madrid, Arsenal, Madrid, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:06 
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