Son Dakika Haberleri: Uluslararası Sanat Projesine Türkiye'den Bir Üniversite

Uluslararası Sanat Projesine Türkiye'den Bir Üniversite

50 dakika önce

Küratörlüğünü Belçikalı sanatçı Prof. Martin R. Baeyens ve koordinatörlüğünü Doğu Akdeniz Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı Doç. Dr.

Uluslararası Sanat Projesine Türkiye'den Bir Üniversite, System.String[]
Küratörlüğünü Belçikalı sanatçı Prof. Martin R. Baeyens ve koordinatörlüğünü Doğu Akdeniz Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu'nun yürüttüğü "Unusual Message (Sıradışı Mesaj)" Sanat Projesi'nde Türkiye'den Nişantaşı Üniversitesi de yer aldı.

12 farklı ülkeden üniversitenin, 70'e yakın akademisyen sanatçı ve tasarımcının çalışmalarından oluşan proje, dünyanın farklı kültürlerinden kurum ve sanatçıları bir araya getirerek geniş bir sanat ve tasarım ağı kurma, öğrenci-öğretim üyesi değişimleri ile geniş bir uluslararası iş birliği ortamı oluşturma amacı taşıyor.

Amerika, Bosna Hersek, Çin, Fransa, İran, Kıbrıs, Kore, Kosova, Meksika, Polonya, Romanya ve Türkiye'nin katılımıyla gerçekleşen proje kapsamında, 10 adet obje belirlenip üniversitelere gönderilirken, her kurumun belirlemiş olduğu 6 kişilik sanatçı/tasarımcı öğretim üyesi birer obje seçerek eserlerini hazırladılar. Sanatçılar, seçtikleri objeleri manipülasyonlarla, yeni ve şaşırtıcı fikirler kullanarak fantastik ve gerçeküstücü yeni anlamlara ve hikayelere dönüştürdüler.

Uluslararası "Unusual Message" Sanat Projesi'ne Türkiye'den Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş liderliğinde Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hasip Pektaş, Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş, Doç. Dr. Bengisu Bayrak, Dr. Öğr. Üys. Merve İlbak Tahmaz, Dr. Öğr. Üys. Burcu Kurtiş ve Dr. Öğr. Üys. Nesli Türk eserleriyle katıldılar.

Uluslararası "Unusual Message" Sanat Projesi dünyanın farklı kıtaları ve kültürlerinden belirlenmiş katılımcı ülkelerin üniversitelerinin 2018–2019 Akademik Yılı'nda hazırlayacakları uluslararası kapsamlı, ardışık sergilerle, dünyanın dört bir tarafından izleyicilerle buluşacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:22 Kaynak: DHA

Türkiye, Kültür Sanat
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