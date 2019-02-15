Son Dakika Haberleri: Uluslararası Sanat Sempozyumu 18 Şubat'ta Başlayacak

Uluslararası Sanat Sempozyumu 18 Şubat'ta Başlayacak

43 dakika önce

Blue Rhino Sanat Danışmanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Uluslararası Sanat Sempozyumu" 18 Şubat'ta başlayacak.

Uluslararası Sanat Sempozyumu 18 Şubat'ta Başlayacak, System.String[]
Blue Rhino Sanat Danışmanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Uluslararası Sanat Sempozyumu" 18 Şubat'ta başlayacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, sempozyuma 12 farklı ülkeden aralarında Ali Zakeri, Azem Kucana, Veronica Botticelli, Erkan Özdilek, Faezeh Danesh ve Fatima Husain'in bulunduğu 40 sanatçı katılacak.

Sempozyum kapsamında sanatçıların yaptığı çalışmalar, yaratıcılık ve fikir geliştirmenin yanı sıra kültürel etkinlikler, rejenerasyon, sosyal değişim ve kültürler arası diyalog konuları ele alınacak.

Blue Rhino Sanat Danışmanlığı Hakkında:


Blue Rhino Art, yeni ortaya çıkan İranlı sanatçılara çalışmalarını tanıtmak ve


sergilemek için uluslararası bir platform sağlamak amacıyla 2010 yılında Tima


Jam tarafından kuruldu. Şirket, o zamandan beri, dünyanın çeşitli bölgelerinde


en heyecan verici yerlerde, kültür ve sanat uygulamalarını destekleyen


sempozyumlar ve sanatçı rezidanslarını organize ederken, galerilere, sanat


fuarlarına, koleksiyonerlere ve sanatçılara danışmanlık yapan global bir sanat


danışmanlığı firması haline geldi. Blue Rhino ayrıca, hem kendi hem de diğer


galerilerle işbirliği içinde sergiler düzenlemektedir. Bazen de sanatçılarla


işbirliği içinde sergiler düzenleyerek, sanat alaninda beyaz kup çerçevesinden


ayrılanların saflarına katılan fiziksel olmayan online bir galeri olarak da faaliyet


göstermektedir. Şirket, 2015 yılında İstanbul, Türkiye'de kurulmuştur ve


calismalarina devam etmekted

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:55 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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