Blue Rhino Sanat Danışmanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Uluslararası Sanat Sempozyumu" 18 Şubat'ta başlayacak.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, sempozyuma 12 farklı ülkeden aralarında Ali Zakeri, Azem Kucana, Veronica Botticelli, Erkan Özdilek, Faezeh Danesh ve Fatima Husain'in bulunduğu 40 sanatçı katılacak.
Sempozyum kapsamında sanatçıların yaptığı çalışmalar, yaratıcılık ve fikir geliştirmenin yanı sıra kültürel etkinlikler, rejenerasyon, sosyal değişim ve kültürler arası diyalog konuları ele alınacak.
Blue Rhino Sanat Danışmanlığı Hakkında:
Blue Rhino Art, yeni ortaya çıkan İranlı sanatçılara çalışmalarını tanıtmak ve
sergilemek için uluslararası bir platform sağlamak amacıyla 2010 yılında Tima
Jam tarafından kuruldu. Şirket, o zamandan beri, dünyanın çeşitli bölgelerinde
en heyecan verici yerlerde, kültür ve sanat uygulamalarını destekleyen
sempozyumlar ve sanatçı rezidanslarını organize ederken, galerilere, sanat
fuarlarına, koleksiyonerlere ve sanatçılara danışmanlık yapan global bir sanat
danışmanlığı firması haline geldi. Blue Rhino ayrıca, hem kendi hem de diğer
galerilerle işbirliği içinde sergiler düzenlemektedir. Bazen de sanatçılarla
işbirliği içinde sergiler düzenleyerek, sanat alaninda beyaz kup çerçevesinden
ayrılanların saflarına katılan fiziksel olmayan online bir galeri olarak da faaliyet
göstermektedir. Şirket, 2015 yılında İstanbul
, Türkiye
'de kurulmuştur ve
calismalarina devam etmekted