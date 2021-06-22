"Uluslararası Sanat ve Tasarım Araştırmaları Kongresi ve Sergisi" başladı - Son Dakika

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi ortaklığında, bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası Sanat ve Tasarım Araştırmaları Kongresi ve Sergisi" başladı.

Kayseri Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, online düzenlenen etkinlikte konuşan Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, sanat ve tasarım alanı ile ilgili güncel gelişmeleri tartışmak ve paylaşmak amacıyla birçok bilim insanının çevrimiçi ortamda bir araya gelmiş olmasının, aynı zamanda eserlerini sergileyerek katkı oluşturulması açısından anlamlı bulduklarını belirtti.

Bu toplantıların, bilim insanlarının kendilerini ölçmeleri, eserlerini sergileme fırsatı bulmaları, bilgi ve fikir alışverişinde bulunmaları açısından önemli olduğunu aktaran Karamustafa, şunları kaydetti:

"Farklı disiplinler ile sanattan tasarıma kadar etkileşim halinde olmaya katkı sağlayan bu etkinlik ortak işbirliğinin ve paylaşmanın bir sonucu olarak örnek teşkil etmektedir. Üniversite yaşamında ve bilim hayatında sanatın ve tasarımın en az tıp, mühendislik ve temel bilimler kadar gerekli olduğunu düşünüyoruz. Sanatın ve tasarımın ekonomik ve sosyal alandaki gelişmelerle paralellik gösterdiğini görmekteyiz. Bu sebeple üniversitelerimizde en az diğer alanlar kadar sanat ve tasarım alanına da son derece önem vermekteyiz."

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar da iki üniversite arasında sanat ve tasarım alanında iş birliği olanaklarını görüşmek üzere ortak komite kurulmasının, bu uluslararası kongreyi başlatmalarına vesile olduğunu belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Uzay Peker, "Authenticity of Design" konulu sunum yaptı.

İki gün sürecek kongrede 41 oturumda 220 bildiri sunulacak, 181 sanat ve tasarım çalışması sergilenecek.