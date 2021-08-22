"Uluslararası Sanatçı Filmleri", İstanbul Modern'de eylül sonuna kadar izlenebilecek - Son Dakika

Dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıların video, animasyon ve kısa filmlerinin yer aldığı "Uluslararası Sanatçı Filmleri" programı, 14. yılında "özen göstermek" temasına odaklanıyor.

İstanbul Modern, Artists' Film International (Uluslararası Sanatçı Filmleri) programını, çevrim içi gösterimin ardından şimdi de Beyoğlu'ndaki geçici mekanında bir sergi olarak kurguluyor.

Program ve içeriği İstanbul Modern Şef Küratör Öykü Özsoy ile asistan Küratör Nilay Dursun'un oluşturduğu sergi programında dokuz film gösteriliyor.

Sena Başöz, Thania Petersen, Clare Langan, Giulio Squillacciotti, Himali Singh Soin, Agne Jokse, Rehana Zaman, Patty Chang ve Kiri Dalena filmleri 30 Eylül'e kadar İstanbul Modern'de izlenebilecek.

Programa bu yıl sanatçı Sena Başöz de katılıyor. Başöz'ün "Kutu" adlı videosu 2021 yılı içinde hem İstanbul Modern'de hem de programın uluslararası ortaklarında gösteriliyor.

Londra'daki Whitechapel Gallery öncülüğünde 2008 yılında başlayan Artists' Film International farklı coğrafyalardan 22 sanat kurumunun ortaklığıyla devam ediyor.

Bu kapsamda video sanatıyla ilgili araştırmalarını birbirleriyle paylaşan kurumlar, her yıl belirli bir tema çerçevesinde ülkelerinden bir sanatçı ve çalışmasını seçerek programa katılıyor.

İstanbul Modern, geçmiş yıllarda programa Ali Kazma, İnci Eviner, Sefer Memişoğlu, Bengü Karaduman, Burak Delier, Vahap Avşar, Zeyno Pekünlü, Cengiz Tekin, Pelin Kırca, Senem Gökçe Oğultekin ve Ergin Çavuşoğlu'nun videolarıyla katılmıştı.