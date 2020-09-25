Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 12'nci dönem mezunlarını verdi - Son Dakika

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk girişimciler tarafından 2004 yılında kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), 12'nci dönem mezunlarını verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlı katılımla gerçekleşen törende, bu yıl mezun olan 170 lisans, 16 yüksek lisans ve 3 doktora öğrencisinden 70'ine diplomaları takdim edildi.

Saraybosna Eğitim ve Öğretimi Geliştirme Vakfı (SEDEF) Başkanı Hasan Topaloğlu, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin zor bir dönemde mezun olduklarını vurgulayarak, "Bu, gelecekte zorluklarla mücedele etmeyi öğrenmeniz açısından iyi bir fırsat." dedi.

Mezunlara başarılar dileyen Topaloğlu, salgın döneminde görevlerini özveriyle yapan öğretim görevlilerini de tebrik etti.

IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım da eğitimini tamamlayan öğrencileri kutlayarak, mezuniyet töreninin bu yıl salgın nedeniyle öğrencilerin tamamı ile misafirler olmadan gerçekleşmesinden üzüntü duyduklarını söyledi.

Salgının, insanlara, dünyadaki en önemli şeyin sağlık, aile ve insanın sevdikleri olduğunu öğrettiğini kaydeden Yıldırım, "Hepimiz bu yeni dünyaya, yeni sisteme ayak uydurmalıyız. Sizler de edindiğiniz bilgilerle bu yeni dünya ve yeni sisteme katkı sağlamalısınız." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, mezunların, IUS'un gururu olduğunu sözlerine ekledi.

Okul birincisi Amar Karadjuz ise "IUS'un bir parçası olmak gurur vericiydi. Eğitim hayatımda bana destek olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.