Mezun olan öğrencileri kutlayan SEDEF Vakfı Başkanı Hasan Topaloğlu ise, üniversitenin eğitim kalitesinden ödün vermemesi adına SEDEF Vakfı olarak her zaman katkı sağladıklarının altını çizdi.

Mezuniyet coşkusu yaşayan öğrencilerin geçişiyle başlayan törene, resmi ziyareti kapsamında Saraybosna'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Türkiye 'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'in yanı sıra Saraybosna Eğitim ve Öğretimi Geliştirme Vakfı (SEDEF) Başkanı Hasan Topaloğlu ile Türk kurumlarının temsilcileri, veliler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Saraybosna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 14. dönem mezunlarını verdi - Son Dakika

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