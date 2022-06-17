Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 14. dönem mezunlarını verdi - Son Dakika
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Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 14. dönem mezunlarını verdi

17.06.2022 20:59
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 14. dönem mezunlarını verdi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk girişimciler tarafından 2004 yılında kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), 14'üncü dönem mezunlarını uğurladı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türk girişimciler tarafından 2004 yılında kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), 14'üncü dönem mezunlarını uğurladı.

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayan 270 öğrenci için üniversite kampüsünde mezuniyet töreni düzenlendi.

Mezuniyet coşkusu yaşayan öğrencilerin geçişiyle başlayan törene, resmi ziyareti kapsamında Saraybosna'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin'in yanı sıra Saraybosna Eğitim ve Öğretimi Geliştirme Vakfı (SEDEF) Başkanı Hasan Topaloğlu ile Türk kurumlarının temsilcileri, veliler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

IUS Rektörü Ahmet Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, IUS mezunlarına barış dolu bir hayat diledi.

Öğrencilere insanlığa faydalı bireyler olmaları yönünde dileklerini ileten Yıldırım, Kovid-19 salgını sürecinde yaşanan zorluklara dikkati çekti ve "birlikte barış içerisinde yaşamamanın" önemini vurguladı.

Yıldırım, IUS'a güvenen ailelere teşekkür etti.

Mezun olan öğrencileri kutlayan SEDEF Vakfı Başkanı Hasan Topaloğlu ise, üniversitenin eğitim kalitesinden ödün vermemesi adına SEDEF Vakfı olarak her zaman katkı sağladıklarının altını çizdi.

Konuşmaların ardından diploma takdim töreni gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

Saraybosna, Güncel, Son Dakika

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