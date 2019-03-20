Uluslararası Sarıkamış Kupası Tamamlandı
3 saat önce
Türkiye Kayak Federasyonunca Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Sarıkamış Kupası yarışlarının Sarıkamış'taki bölümü sona erdi.
Türkiye
Kayak Federasyonunca Sarıkamış
Cıbıltepe Kayak Merkezinde düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Sarıkamış Kupası yarışlarının Sarıkamış'taki bölümü sona erdi.
Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde 5. pistinde gerçekleştirilen organizasyona 80 sporcu katıldı. Yarışların son gününde büyük slalom kategorisinde kadınlarda Türkiye'den Özlem Çarıkçı birinci, Mina Baştan ikinci, Tayra Tunca
da üçüncü oldu. Erkeklerde ise Türkiye'den Tiriel Luka Abramovic birinci, Berkin Usta ikinci, Serdar Deniz
de üçüncülüğü elde etti.
Yarışların ardından dereceye giren sporculara madalya ve hediyeleri verildi. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:32 Kaynak: İHA
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