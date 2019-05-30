Uluslararası Şarlman Ödülü Guterres'e verildi

Avrupa
'nın en eski ödüllerinden Uluslararası Şarlman Ödülü, bu yıl Birleşmiş Milletler
(BM
) Genel Sekreteri Antonio Guterres
'e verildi.
BM Genel Sekreteri ve eski Portekiz
Başbakanı Guterres, ödülü, Aachen Belediyesinde düzenlenen törende, Şarlman Ödül Komisyonu Başkanı Jürgen Linden ve Aachen Belediye Başkanı Marcel Philipp'ten aldı.
Linden, Guterres'in, "Avrupa Birliği
(AB
) ve BM değerleri ve hedefleri doğrultusunda çok taraflı iş birliğini canlandırmak ve pekiştirmek için harcadığı çabadan dolayı" Şarlman Ödülü'ne layık görüldüğünü belirtti.
Guterres de dünyada siyasi karışıklığın olduğu bir dönemde Avrupa'nın birlikteliğinin önemli olduğunu ifade ederek, yeni bir soğuk savaşı engellemek ve çok taraflı düzeni geliştirmek için AB'ye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
Mültecilere kapıları kapatmama konusunda AB ülkelerini uyaran Guterres, "Mültecileri günah keçisi haline getirmek ve kapılarımızı mültecilere kapatmak korunma değil Avrupa mirası için utanç vericidir." dedi. İspanya Kralı
6. Felipe de Avrupa'da halkın geleceğe dair korkularının küçümsenmemesi gerektiğini dile getirerek, milyonlarca Avrupalının hissettiği korkunun güvensizlikten kaynaklandığını, kısa süre önce yaşanan ekonomik krizin de bu korkuyu arttırdığını bildirdi.
Karl 6. Felipe, Avrupa kurumlarının insanların ihtiyaçlarına cevap vermesi gerektiğini kaydetti.
Uluslararası Şarlman Ödülü
Adını, 742-814 yıllarında yaşayan ve Batı Avrupa'nın Hristiyanlaşmasında büyük rol oynayan Kutsal Roma
İmparatoru Şarlman'dan alan ödül, ünlü kralın mezarının bulunduğu Aachen kentinde oluşturulan ödül komitesi tarafından 1950'den bu yana düzenli olarak "Avrupa'nın yeniden birleşmesine ve Avrupa değerlerinin, demokrasi ve insan haklarının korunup yayılmasına" katkıda bulunan isimlere veriliyor.
Uluslararası Şarlman Ödülü'ne daha önce layık görülenler arasında eski ABD
Başkanı Bill Clinton
, Papa
2. Johannes Paulus, eski İngiltere
Başbakanı Tony Blair
, eski AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy
, Papa Franciscus
, Almanya
Başbakanı Angela Merkel
ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
da bulunuyor.