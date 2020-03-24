Son Dakika › Spor › Uluslararası Satranç Federasyonu, organizasyonlarını 2021'e erteledi - Son Dakika Spor
Uluslararası Satranç Federasyonu, organizasyonlarını 2021'e erteledi
6 saat önce
Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE), 44. Satranç Olimpiyatları, Uluslararası Paralimpik Olimpiyatları ve FIDE Kongresi'ni 2021'e erteledi.
Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE), 44. Satranç Olimpiyatları, Uluslararası Paralimpik Olimpiyatları ve FIDE Kongresi'ni 2021'e erteledi.
Türkiye Satranç Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle FIDE'nin bu yaz yapılacak organizasyonlarını 1 yıl ertelediği belirtilerek, "FIDE, 44. Satranç Olimpiyatları'nı, Uluslararası Paralimpik Olimpiyatları'nı ve FIDE Kongresi'ni erteleme kararı aldı. 2020 yazında Moskova ve Khanty-Mansiysk'te yapılması planlanan etkinliklerin, 2021 yılının yazında yine aynı yerlerde yapılması planlanmaktadır." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:52 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 70'e yükseldi