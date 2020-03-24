Uluslararası Satranç Federasyonu, organizasyonlarını 2021'e erteledi - Son Dakika
Son Dakika Spor Uluslararası Satranç Federasyonu, organizasyonlarını 2021'e erteledi - Son Dakika Spor

Uluslararası Satranç Federasyonu, organizasyonlarını 2021'e erteledi

6 saat önce

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE), 44. Satranç Olimpiyatları, Uluslararası Paralimpik Olimpiyatları ve FIDE Kongresi'ni 2021'e erteledi.

Uluslararası Satranç Federasyonu, organizasyonlarını 2021'e erteledi, System.String[]

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE), 44. Satranç Olimpiyatları, Uluslararası Paralimpik Olimpiyatları ve FIDE Kongresi'ni 2021'e erteledi.

Türkiye Satranç Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle FIDE'nin bu yaz yapılacak organizasyonlarını 1 yıl ertelediği belirtilerek, "FIDE, 44. Satranç Olimpiyatları'nı, Uluslararası Paralimpik Olimpiyatları'nı ve FIDE Kongresi'ni erteleme kararı aldı. 2020 yazında Moskova ve Khanty-Mansiysk'te yapılması planlanan etkinliklerin, 2021 yılının yazında yine aynı yerlerde yapılması planlanmaktadır." denildi.

Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:52 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı 1872'ye yükseldi
Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 70'e yükseldi
Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek         
16:06
Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı         
14:55
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı         
14:42
Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü         
14:39
Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir         
14:23
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı         
14:10
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi         
13:44
WhatsApp'tan gönderilen WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor         
12:01
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış         
12:00
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek         
10:50
Sağlık çalışanının paylaşımı sosyal medyada zam kampanyası başlattı Sağlık çalışanının paylaşımı sosyal medyada zam kampanyası başlattı         
10:31
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:28
Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu         
09:55
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 05:58:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uluslararası Satranç Federasyonu, organizasyonlarını 2021'e erteledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]