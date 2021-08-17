Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda iş birliği anlaşmaları

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021), Multistatik Sonar Suiti Geliştirilmesi, Siber Güvenlik Hızlandırma ve Kuluçka Programı İşbirliği ve stratejik çözüm ortaklarını içeren protokoller imzalandı.

TÜYAP'ta düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021), savunma sanayisini güçlendirecek iş birliği anlaşmalarıyla devam ediyor.

Bu kapsamda SSB, ASELSAN ve ARMELSAN arasında Multistatik Sonar Suiti geliştirilmesi ilişkin protokol imzalandı. İmza törenine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN ve ARMELSAN yetkilileri katıldı.

Demir, törendeki konuşmasında "Savunma sanayi olarak ülke savunmasının her sathında olduğu gibi mavi vatan savunması için de yeni geliştirdiğimiz platform ve sistemlerle güvenlik güçlerimizin sahada en büyük destekçisi olmaya gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

İmzalanan protokolle aynı gemi üzerindeki veya diğer su üstü gemilerdeki frekans bandı uyumlu sonar sistemlerinin bir arada çalışması sağlanarak çok geniş alandaki su altı tehditlerinin tespiti mümkün olacak.

Yeni geliştirilecek orta frekanslı karinaya monteli sonar sisteminde, Barbaros Sınıfı Yarı Ömür Modernizasyonu projesi kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilen ve fabrika kabul testleri tamamlanan FERSAH sisteminden elde edilen bilgi birikim ve alt yapılar, azami seviyede kullanılacak.

ASELSAN ana yükleniciliğinde yürütülecek projede, ARMELSAN ana alt yüklenici olarak görev alacak.

Siber Girişimcilere Kuluçka Merkezi Desteği

Siber Güvenlik Hızlandırma ve Kuluçka Programı İşbirliği Protokolü'ne dair imza töreni de gerçekleştirildi. İmza törenine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Teknopark İstanbul ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi yetkilileri katıldı.

Demir, "Siber Vatan"ın kamuoyunda son dönemde oldukça sık dile getirilen bir kavram olduğunu, dünyada devlet kurumlarının ve büyük şirketlerin son yıllarda uğradıkları siber saldırılardan sonra, bu kavramın çok daha fazla öne çıktığını belirterek, "Bizler uzun zamandır hava, kara, deniz ve uzayla birlikte siber güvenliği de savunma sanayimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Son dönemde bu alandaki çalışmalarımızı hızlandırdık. ve hamdolsun meyvelerini toplamaya başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Kamu ve özel, askeri ve sivil siber güvenlik alanındaki bütün ihtiyaçların yerli ve milli çözümlerle karşılanması için SSB koordinasyonunda Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesini kurduklarına dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Kümelenmeye üye 170 firma bu alanda yerli-milli çözümler üretiyor. Ayrıca mesleki liselerde öğrenci ve öğretmenlere siber güvenlik eğitimleri veriyoruz. Çeşitli yarışma ve programlarla kabiliyetli öğrencilere ve başlangıç seviyesindeki firmalara destek sağlıyoruz. Şimdi de Başkanlığımız iştiraklerinden Teknopark İstanbul'da Siber Güvenlik Hızlandırma ve Kuluçka Programını başlatıyoruz. Bu kapsamda siber güvenlik girişimcileri, buranın fiziksel altyapısı ve girişimcilik programlarından yararlanacak. Bizim bu alanda yaptığımız yarışmalarda dereceye girenlere Kuluçka Merkezinde yer vereceğiz, ürünleştirme süreçlerinde onların yanında olacağız. Onlar da çalışmalarını bu şekilde daha ileriye taşıma imkanı bulacak. Programın yürütülmesi Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi koordinasyonunda olacak."

Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi içerisinde stratejik çözüm ortakları ile iş ortaklığı modeli oluşturulacak

Öte yandan, SSB iştiraklerinden Teknopark İstanbul, savunma sanayinin önde gelen firmaları Aselsan, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, TEI, BMC ve Saha İstanbul Kümelenmesiyle Stratejik Çözüm Ortakları İşbirliği Protokolü de imzaladı.

Hayata geçirilen bu işbirliği kapsamında Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi içerisinde stratejik çözüm ortakları ile iş ortaklığı modeli oluşturulacak. Stratejik çözüm ortakları ile kurumsal iş birliği, açık inovasyon ve girişimcilik faaliyetleri ve girişimcilere yönelik destek programları düzenlenecek.

İmza törenine katılan İsmail Demir, Türk savunma sanayi olarak, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ana yüklenicilerinden alt yüklenicilere, KOBİ'lerden araştırma kuruluşlarına ve üniversitelere kadar geniş bir ekosistemde çalıştıklarını hatırlattı.

Türk savunma sanayiinin geliştirdiği özgün ürünleri ve ihracatıyla ülkemizin en önemli sektörlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Demir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda savunma sanayiinde çok önemli atılımlar gerçekleştirildi. 20 yıl önce sadece 62 savunma projesi yürütülürken, bugün bu sayı 750'yi geçti. Bu projelerin yaklaşık yarısını son 5 yılda başlattık. 5,5 milyar dolar proje bütçesinden 60 milyar dolarlık hacme ulaştık. Bütün bunlar büyük savunma sanayii ailemizin ortak başarısıdır." diye konuştu.

Bu başarının püf noktasının koordinasyon, uyum ve işbirliği olduğunu belirten Demir, şunları söyledi:

"Başkanlığımızın iştiraklerinden Teknopark İstanbul'un, sektörümüzün önde gelen firmaları ve SAHA İstanbul ile stratejik olarak gördüğümüz bu işbirliğini kurması da bu anlamda çok önemlidir. Savunma sanayiimize ileride stratejik katkılar sağlayacak özellikle başlangıç seviyesindeki girişimcilerimizin ilk aşamada ihtiyaç duydukları destekler bu işbirliği neticesinde inanıyorum ki sağlanacaktır. Girişimcilerimize hayırlı olsun diyor, Teknopark İstanbul'a, firmalarımıza ve Saha İstanbul'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."