Uluslararası savunma sektörüne yeni bir aktör katılıyor

Savunma sektöründe hem ulusal hem de uluslararası lojistik ve tedarik ağını oluşturacak olan Oscorp Savunma Teknolojileri Endüstrisi uzman kadrosuyla sektöre giriş yapıyor.

Türkiye'nin savunma sektöründeki başarılı konumuna katkıda bulunmak adına Ankara merkezli Oscorp Savunma Teknolojileri Endüstrisi'nin açılışı için hazırlıkları tam gaz sürüyor. Büyüyen bir pazara hitap eden Oscorp Savunma, teknoloji transfer ağı ile Türkiye'nin savunma sektöründeki yükselişine yeni bir kilometre taşı ekliyor.

Yenilikçi iş gücü ile yeni istihdamlar

Savunma dünyasının artan taleplerini karşılamak için sektörün endüstriyel ekipmanlarına önemli bir destekte bulunmayı planlayan Oscorp Savunma'nın hem üretim fabrikası hem de teknolojik transfer hattı kurulumu bitim aşamasına geldi. Yakın zamanda açılacak olan uluslararası standartlardaki büyük ana üretim fabrikasının birçok kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. Yeni nesil teknoloji ile üretilen silah, mühimmat ve yedek parça üretimi yapacak olan Oscorp Savunma Teknolojileri Endüstrisi 30'dan fazla ülkeye ihracatta bulunacak. İhracat alanında denizaşırı fırsatlar oluşturan firma, küresel stratejisini dünya çapında yerel ortaklıklar kurarak, savunma sektörünü ihracat ve teknoloji transferi yoluyla büyümesi için destekleyecek. İnovasyona verdikleri değerden ve yatırımdan bahsedilen şirketin icraatları sadece askeri alan için değil sivil alan için de Türkiye genelinde temsilcilik ve bayilik vererek gerçekleşecek.

Lider markalarla el ele

Türkiye'nin önde gelen lider markalarından da destek gören Oscorp Savunma'nın hem yurt içinde hem de yurt dışında başarıyı yakalaması öngörülüyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin isimleri ise henüz açıklanmadı. - İSTANBUL