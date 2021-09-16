Üye Girişi
Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı Londra'da başladı - Son Dakika

Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı Londra'da başladı

16.09.2021 13:36

İngiltere'nin başkenti Londra'da 3 gün sürecek Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı başladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 3 gün sürecek Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı başladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Excel fuar alanında gerçekleştirilen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı, bu yıl korona virüs salgını önlemleri altında kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarın ilk gününde ziyaretçiler, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gösterdi.

Üç gün sürecek fuarda savunma sanayii alanında geliştirilen son teknoloji silah ve ekipmanlar tanıtılacak. Havacılık sektöründe faaliyet gösteren bir çok uluslararası firma geliştirdikleri tasarımları ve ürünleri fuarda sergileyecek.

Toplam 20 uluslararası standın bulunduğu ve 869 firmanın katılım gösterdiği fuara salgın nedeniyle bu yıl Türkiye'den bir tek Otokar savunma sanayii şirketi katıldı.

Her iki yıl da bir gerçekleştirilen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı, 12-15 Eylül 2023'te tekrar Londra'da bulunan Excel fuar alanında düzenlenecek.

(Yunus Dalgıç/İHA)

Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı Londra'da başladı
Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı Londra'da başladı
Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı Londra'da başladı
Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı Londra'da başladı

England, Londra, Fuar, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı Londra'da başladı - Son Dakika


Son Dakika

El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti 15:23 El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti Beşiktaş, 600 milyon liralık 'Beşiktaş Token' satışı için imza attı 15:12 Beşiktaş, 600 milyon liralık 'Beşiktaş Token' satışı için imza attı Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi 14:59 Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi
Ankara'da lokantaya silahlı saldırı! Müşteri ve iş yeri çalışanları yaralandı 14:52 Ankara'da lokantaya silahlı saldırı! Müşteri ve iş yeri çalışanları yaralandı Kireç fabrikasının bacasından çıkan siyah dumanların kanserojen olduğunu iddia eden köylüler isyanda 14:40 Kireç fabrikasının bacasından çıkan siyah dumanların kanserojen olduğunu iddia eden köylüler isyanda Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı 14:35 Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı
2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu 14:23 2 yaşında ve 3 aylık iki kardeş, nehir kenarına terk edilmiş halde bulundu Korona testleri pozitif çıkan aşılı ve aşısız iki gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark 14:02 Korona testleri pozitif çıkan aşılı ve aşısız iki gencin akciğer tomografisinde dikkat çeken fark

Son Dakika Haberleri
15:25 Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı
15:23 El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olarak kabul edilmesi halkın tepkisini çekti
15:20 4 ay önce cezaevinden çıkan adam, eşi ve 1,5 yaşındaki oğlunun üzerine kolonya döküp yaktı
15:12 Beşiktaş, 600 milyon liralık 'Beşiktaş Token' satışı için imza attı
14:59 Hiç görmediği biyolojik anne babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkan adam, 19 kardeşi olduğunu öğrendi
14:51 Ankara'da lokantaya silahlı saldırı! Müşteri ve iş yeri çalışanları yaralandı
14:48 Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı
14:38 Abdülkadir Ömür, 5 milyon euroya Alman ekibine gidiyor
14:34 Uçakta cinsel ilişkiye giren kişileri kayda alıp Twitter'da paylaştı
14:26 Moderna ve BioNTech'in değeri 242 milyar dolar arttı
Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı         
15:25
4 ay önce cezaevinden çıkan adam, eşi ve 1,5 yaşındaki oğlunun üzerine kolonya döküp yaktı 4 ay önce cezaevinden çıkan adam, eşi ve 1,5 yaşındaki oğlunun üzerine kolonya döküp yaktı         
15:20
Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Trafik kazasında hayatını kaybeden fenomen tostçunun cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı         
15:05
Burdur'da bölgeye has yapılan pekmezin kilosu 40 TL Burdur'da bölgeye has yapılan pekmezin kilosu 40 TL         
14:53
Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı Damat, aşiret düğününde takılan paraları taşımakta zorlandı         
14:49
Abdülkadir Ömür, 5 milyon euroya Alman ekibine gidiyor Abdülkadir Ömür, 5 milyon euroya Alman ekibine gidiyor         
14:38
Moderna ve BioNTech'in değeri 242 milyar dolar arttı Moderna ve BioNTech'in değeri 242 milyar dolar arttı         
14:27
Yurt sorunu hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İktidarın 20 yılda çözemediği yurt sorununu 1 yıl içinde çözemezsem siyaseti bırakacağım Yurt sorunu hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İktidarın 20 yılda çözemediği yurt sorununu 1 yıl içinde çözemezsem siyaseti bırakacağım         
14:14
Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak poz verdi         
13:58
Avustralya'nın Avustralya'nın "Yüzyılın anlaşması" olarak anılan denizaltı alımı anlaşmasını iptal etmesine Fransa'dan tepki: Gerçekten sırtımızdan vurulduk         
13:54
Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaştı: Bu şehirlerden birindeyseniz, şimdi daha da dikkatli olmalısınız         
13:49
Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı Trabzon'da başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı         
12:41
6 kurşunla kocası tarafından yaralanan 22 yaşındaki Kadriye, yatağa mahkum kaldı 6 kurşunla kocası tarafından yaralanan 22 yaşındaki Kadriye, yatağa mahkum kaldı         
12:30
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, metroda yolculuk ettiği anları paylaştı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, metroda yolculuk ettiği anları paylaştı         
12:18
Ters dönmüş araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu Ters dönmüş araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu         
11:58
21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi 21 yıllık eşini terk eden kadın, teyzesinin oğluna kaçtı! Savunmasında ise pişman olmadığı söyledi         
11:54
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün         
10:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 15:37:16. #1.13#
SON DAKİKA: Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı Londra'da başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement