Uluslararası Şehir Eşleştirme Zirvesi başladı - Son Dakika

Uluslararası Şehir Eşleştirme Zirvesi başladı

12.11.2020 13:43
Uluslararası Şehir Eşleştirme Zirvesi başladı, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe, belediyelerin yurt içi veya yurt dışındaki yerel kuruluş, belediye ve benzeri kurumlarla ilişkiler kurabileceğini ifade ederek, "Türkiye, kardeş şehir ilişkilerine önem veriyor.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe, belediyelerin yurt içi veya yurt dışındaki yerel kuruluş, belediye ve benzeri kurumlarla ilişkiler kurabileceğini ifade ederek, "Türkiye, kardeş şehir ilişkilerine önem veriyor. Kardeş şehirler vesilesiyle kültürlerin tanıtılması, halkların yakınlaşması, belediyelerin demokratikleşmesi, ülke demokrasisine katkı sağlıyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Karatepe ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in açılış konuşmalarıyla başlayan Uluslararası Şehir Eşleştirme Zirvesi - (#TWINT2020) yarın sona erecek.

Kardeş şehirlerin gerekliliği üzerine akademik değerlendirmelerde bulunan Karatepe, şehirleşmelerde pratik sorunların yanı sıra felsefik ve sosyolojik boyutların da yer aldığını söyledi.

İnsanlık yerleşimlerindeki yönetim anlayışında şehirlerin her zaman devletten önce geldiğine dikkati çeken Karatepe, şunları kaydetti:

"Devlet yok iken şehirler vardı. Karşılıklı olarak rekabet şehirler üzerinden yapılıyordu. Sanayi öncesinde insan henüz vatandaş değildi. Vatandaşlık kavramı gelişmemişti. Bir şehrin hemşehrisi olarak anılırdı. Eski Roma'da bütün büyük generaller ve yöneticiler şehirleriyle anılırdı. Bizim kültürümüzde de insanlar kendilerini şehirleriyle anlatırlar. Asker komutanına kendisini takdim ederken ismini ve memleketini söyler. Şehirli, memleketli olmak bir kimliktir."

Globalleşmeyle birlikte şehirlerin milli değerlerden yerel değerleri tercih ettiği yönünde tespitte bulunanlar olduğunu belirten Karatepe, yeni tip koronavirüs sürecinde merkezi hükümetlerin global ölçekte çözümler üretmesiyle söz konusu tespitin geçerli olmadığını kaydetti.

"Türkiye kardeş şehir ilişkilerine önem veriyor "

Türkiye'nin yurt dışına işçi gönderdiği dönemden sonra dışa açıldığını dile getiren Karatepe, şu değerlendirmelerde bulundu.

"Belediyelerimiz isterlerse ülkemizdeki ve yurt dışındaki yerel kuruluşlarla, belediyelerle ve benzer hizmeti yapan kuruluşlarla ilişkiler kurabiliyor. Türkiye kardeş şehir ilişkilerine önem veriyor. Kardeş şehirler vesilesiyle kültürlerin tanıtılması, halkların yakınlaşması, belediyelerin demokratikleşmesi ülke demokrasisine katkı sağlıyor.

Kardeş şehir seçimlerinde de dikkatli olmak lazım. Deniz kenarında bir şehrin karşılıklı olarak turizm yapıldığı kış turizminin yapıldığı bir şehirle kardeş olması daha iyi olabilir. Destekçi olabilirler. Bazen rastgelede kuruluyor bu ilişkiler. O zaman faydalı olamıyor. İsviçre'nin dağ kasabasıyla Ege Bölgesi'nde zeytin, pamuk, incir tarımı yapılan kasaba kardeş oluyor, uyum sağlanamıyor ve fayda olmuyor."

"Kazanan dünya barışı oluyor"

TBB Başkanı Fatma Şahin de sürdürülebilir kalkınmanın çevre ve insani kalkınmayla bir bütün olduğunu işaret ederek, şehir ve ülkelerin yeni döneme bu bakış açısıyla hazırlanmaları gerektiğini belirtti.

Sürdürülebilir ortaklıklarda kardeş şehirlerin önemine değinen Şahin, "Kardeşlik karındaşlık değildir. İyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta bir ve beraber olmaktır. Her şehrin öncelikleri ve kardeş şehir ortalıklıkları var. Bu ticari, kültürel, gençler arası değişim ortaklığı da olabiliyor. Günün sonunda kardeşlik çoğalınca kazanan dünya oluyor. Kazanan dünya barışı oluyor. Dünyaya baktığımız zaman kardeş şehirlerin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni dünyada mekan ve konumun dijitalleşmeyle birlikte önemini yitirdiğini kaydeden Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kentleri daha dayanıklı ve güçlü hale getirmeliyiz. Pandemi sürecinde Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nasıl başarılı bir mücadele verdiğini görüyoruz. Görevimizin farkındayız. AB Delegasyonuyla daha da yakın çalışma azim ve kararlığındayız. Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa'daki yerel yönetimlerle çok yoğun çalışacağız ve kardeş şehirleri ilişkilerini çok daha güçlendireceğiz. Bunu Cumhurbaşkanımıza da illettik. Onun himayelerinde büyük bir uluslararası toplantının alt yapısını hazırlıyoruz."

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin yerel yönetimlerini bir araya getiren ve video konferans yöntemiyle düzenlenen zirvede, AB üyesi ülkelerden ve Türkiye'den şehir eşleştirme konusunda çalışmalar yapan çok sayıda yerel yönetim birimi, üniversite, sivil toplum kuruluşu ve uluslararası kuruluş temsilcisi değerlendirmelerde bulunacak.

Yerel Yönetim, Karatepe, Türkiye, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Şehir Eşleştirme Zirvesi başladı - Son Dakika


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