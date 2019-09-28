Son Dakika Haberleri: Uluslararası Şehirler Derneği Isparta'da buluştu
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Uluslararası Şehirler Derneği Isparta'da buluştu

13 dakika önce

Antalya'da yaklaşık 3 yıl önce temelleri atılan Uluslararası Şehirler Derneği yöneticileri, Isparta'da kahvaltıda buluştu.

Uluslararası Şehirler Derneği Isparta'da buluştu, System.String[]

Antalya'da yaklaşık 3 yıl önce temelleri atılan Uluslararası Şehirler Derneği yöneticileri, Isparta'da kahvaltıda buluştu.


Programda ilk konuşmayı yapan Uluslararası Şehirler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Yüksel, Türkiye genelinde ve yurt dışında şubeleştiklerini söyledi. Derneğin misyon ve vizyonundan bahseden Başkan Yüksel, sosyal ve sportif faaliyetlerle ilgili önemli projelerin olduğunu dile getirerek, "Derneğimiz herhangi bir din, siyasi görüş yanlısı olmayan, toplumun her kesiminden bireylere kuşak açmış objektif, şeffaf ve barışçıl bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz her geçen gün büyümektedir" dedi.


AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ise daha önce kendisinin de dernek başkanlığını yaptığını belirterek, Uluslararası Şehirler Derneği'ne çalışmalarında başarılar diledi.


Milletvekili Gökgöz, "Sivil toplum kuruluşları olmazsa olmazımız aslında. Demokrasimizin gereği. Isparta Dernek Başkanı Tuncay Tülemen bey davet etti, bugün bir aradayız. Uluslararası Şehirler Derneği, ülkemize, bölgemize ve Isparta'mıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.


Programa AK Parti Isparta Milletvekili Recep Mehmet Uğur Gökgöz, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Uluslararası Şehirler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Yüksel, derneğin Isparta Temsilcisi Tuncay Tülemen ve üyeler katıldı. - ISPARTA

Milletvekili, Antalya, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:09 Kaynak: İHA
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