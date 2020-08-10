Uluslararası Selanik Fuarı Kovid-19 nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

Yunanistan'da artışa geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 85'inci Uluslararası Selanik Fuarı'nın iptal edildiği bildirildi.

Yunanistan Hükümet Sözcü Vekili Aristotelia Peloni, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadeledeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hızla artan yeni vakalara karşı hükümetin bazı ek tedbirleri hayata geçirme kararı aldığını belirten Peloni, 5-13 Eylül'de düzenlenmesi planlanan 85'inci Uluslararası Selanik Fuarı'nın salgın nedeniyle iptal edildiğini dile getirdi.

Konserleri ayakta izlemek yasak

Peloni, ülke genelinde konserlerin ayakta izlenmesinin yasaklandığını söyleyerek, Mikonos, Santorini ve Rodos'un da aralarında olduğu bazı ada ve eyaletlerde gece kulüpleri ve restoranların 11-23 Ağustos'ta saat 00.00-07.00'de kapalı kalacağını kaydetti.

17 Ağustos'tan itibaren Yunanistan'ın kara sınırlarından ülkeye girecek tüm yolcular için seyahatten önceki 72 saat içerisinde yaptıracakları Kovid-19 test sonuçlarının talep edileceğini aktaran Peloni, İsveç, Belçika, İspanya, Çekya ve Hollanda'dan havayoluyla gelecek tüm yolcular için de bu kuralın geçerli olacağına işaret etti.

Bugün 126 vaka

Diğer yandan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu, bugün 126 yeni vaka tespit edildiğini, 1 kişinin ise yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ülkede geçen hafta açıklanan ek tedbirler kapsamında kafe ve restoranlarda müşterilerin ayakta durması yasaklanmış, diğer tüm kapalı alanlarda da maske takma zorunluluğu getirilmişti.

Maske yasağına uymayanlara 150 avro para cezasının uygulandığı Yunanistan'da dün de 203 vaka kaydedilmişti.