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Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu: Tunus'taki gelişmeler hayal kırıklığı yarattı - Son Dakika

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu: Tunus'taki gelişmeler hayal kırıklığı yarattı

16.02.2022 17:30
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu: Tunus'taki gelişmeler hayal kırıklığı yarattı

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow, Tunus'un demokratik teamüllerin dışına çıkmasının dünyada büyük bir hayal kırıklığıyla karşılandığını söyledi.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow, Tunus'un demokratik teamüllerin dışına çıkmasının dünyada büyük bir hayal kırıklığıyla karşılandığını söyledi.

Tunus Genel İşçi Sendikasının (TGİS) 25. Olağan Kongresi, ülkenin ikinci büyük şehri Safaks'ta başladı.

Kongrenin açılışına video konferans yöntemiyle katılan ITUC Genel Sekreteri Burrow, "Cumhurbaşkanı Kays Said'in yaklaşımları ve yetkileri kendinde toplamasının ardından, Tunus'ta demokratik teamüllerin dışına çıkılması dünyada büyük bir hayal kırıklığıyla karşılandı." dedi.

Burrow, Tunus'ta yaşanan krizin ulusal diyalog ile aşılabileceğini belirterek, "Ülkenin bocaladığı durumlarda çözüm sosyal diyalog yoluyla halledilmeli. Tunus Devrimi sırasında direnip kazandığınız gibi çözüm her zaman sosyal diyalogdan geçiyor. Toplumsal barış için TGİS'in rolünün farkındayız ve bunu takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

TGİS'in 25. Olağan Kongresi açılışına Burrow'un yanı sıra birçok ulusal ve uluslararası sendika ile STK'lardan temsilciler katıldı.

Yeni başkanının da seçilmesi beklenen TGİS Kongresi 19 Şubat'a kadar devam edecek.

Tunus'ta siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı. Cumhurbaşkanının aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Ülkedeki siyasi ve sivil toplumdan birçok kesim Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu, cumhurbaşkanı, Tunus, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu: Tunus'taki gelişmeler hayal kırıklığı yarattı - Son Dakika


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