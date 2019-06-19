Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali'ne doğru

Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde 5-6-7 Temmuz'da yapılacak, 21. Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nin tanıtım programı gerçekleştirildi. Ereğli Belediye
Başkanı Halil Posbıyık
, sahil bandında düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, festivale yurt içinden ve yurt dışından yüksek bir katılım beklediklerini söyledi.
Yaklaşık 3 gün sürecek festivalin gündüz programlarında kültür, sanat ve spor, akşam bölümlerinde ise konserler olacağını anlatan Posbıyık, şöyle konuştu:
"Yurt dışından ve yurt içinden çok sayıda sanatçının katılacağı Anadolu sanatları sergisi, 8 ülkeden gelecek halk dansları gruplarının gösterileri, Cehennemağzı Mağaraları'nda klasik müzik dinletileri, tango gösterileri, Trio Opal grubu konseri, sahil bandında çocuk tiyatrosu sanatçılarının oyunları, mim sanatçıları, dünyanın pek çok ülkesinden gelen sokak sanatçılarının gösterileri, ünlü yazarların söyleşi ve imza günleri de festivalde yer alacak. Festivalin konser bölümünde ilk akşam Gülşen ve Volkan Konak
, ikinci akşam Hadise
ve Murat Boz
, üçüncü akşam Koray Avcı
ve Yıldız Tilbe
halkımızla buluşacak."
İlçenin tanıtımı ve ekonomik hareketlilik sağlanması adına festival düzenlendiğine değinen Halil Posbıyık, "Ereğli, bütün Türkiye
ve Avrupa
tarafından bu yıl bir kez daha alkışlanacak. Sadece ünlü sanatçılar değil sanat, kültür, bu festivalde her şey var. Daha önceki festivallerde çok başarılı olduk, bu dönemde de başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum." dedi.