Uluslararası siber güvenlik şirketi FireEye'ın raporu: Çin 2 yıl boyunca İsrail'e siber saldırı düzenledi - Son Dakika

Çin'den başta İsrail, İran ve Suudi Arabistan olmak üzere bazı ülkelere siber saldırı düzenlendiği belirtildi.

Uluslararası siber güvenlik şirketi "FireEye" tarafından yayımlanan raporda, büyük olasılıkla Çin kaynaklı koordineli bir siber saldırının İsrail'de çok sayıda kurumu hedef aldığı ifade edildi.

Siber saldırıların İsrail'in yanı sıra İran, Suudi Arabistan, Ukrayna, Özbekistan ve Tayland'da da düzenlendiği kaydedildi.

İsrail'e yönelik siber saldırıların 2019-2020'de yaklaşık 2 yıl boyunca devam ettiği, saldırılardan devlete ve özel sektöre ait kurumların etkilendiğine işaret edildi.

Çin'den İsrail'e yapılan ilk siber saldırı

Saldırılarda çok sayıda e-posta ve belgenin yanı sıra bazı bilgilerin çalındığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail basını bunun Çin tarafından İsrail'e yönelik ilk siber olduğunu, teknoloji hırsızlığı amacıyla yapıldığını yazdı.

Rapora ilişkin İsrail yönetiminden henüz açıklama yapılmadı.