Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yabancı plakalı lüks araçlara sahte kaza raporları düzenleyerek uluslararası sigorta dolandırıcılığı yapan çete çökertildi. Gerçekleştirilen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.



Başkent'te Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 yıldır sürdürdüğü teknik ve fiziki takip sonucunda, yabancı plakalı lüks araçlara sahte kaza raporları düzenleyerek uluslararası sigorta dolandırıcılığı yapan çeteyi çökertti. Yabancı plakalı lüks araçlara sahte kaza raporları düzenleyerek uluslararası sigorta dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen 47 şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.



Tamirhaneler bile sahte



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde yapılan inceleme ve araştırmalarda, aralarında sigorta eksperlerinin, banka çalışanlarının, tamirhane sahipleri ile gerçek araç sahiplerinin bulunduğu 47 şüphelinin, Türkiye genelinde yurt dışı yabancı plakalı araçları sistematik ve bilinçli bir şekilde kaza yapmış gibi göstererek, kaza sonrası inandırıcı olması için kolluk kuvvetlerinin isimlerini de kullanarak sahte maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı düzenledikleri, gerçekte olmayan tamirhanelerde araçlar tamir edilmiş gibi gösterilip sigorta şirketlerinden kaza hasar bedeli altında para alarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.



3 milyon lira zarar



Öte yandan, eksperler tarafından olumsuz verilen kaza raporları için, birlikte hareket ettikleri eksperlere rapor tutturarak sigorta tahkim kuruluna başvurarak sigorta şirketlerinden icra ile gerçekte olmayan kazalar için kaza hasar bedelini aldıkları, dolandırıcılık sonrasında sigorta şirketlerin toplam 3 Milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi.



47 zanlı gözaltında



Şüphelilerin yakalanması içim Ankara başta olmak üzere 9 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 47 zanlı gözaltına alınırken, aramalar neticesinde sahte kaza raporları, kaşe, fatura çok sayıda belge ve 3 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet mermi ele geçirildi. Şüpheliler ifade işlemleri sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.



Kimlik bilgilerini kimlerden aldılar?



Bunların yanı sıra bazı vatandaşların sürücü bilgileri, kimlik bilgilerinin kullanıldığı, bu yolla onlarca vatandaşın mağdur edildiği anlaşıldı. Polisin böylece, zanlıların vatandaşın kimlik bilgilerini kimlerden ve nasıl temin ettiklerini araştırdığı da öğrenildi. - ANKARA